OFICIAL: Dodgers de Los Ángeles retiran el número 34 de Fernando Valenzuela

Nunca habrá otros número 34 en los Dodgers de Los Ángeles, ya que los azules retiraron el 34 del mexicano Fernando Valenzuela.

Así lo anunciaron este sábado hoy 4 de febrero de 2023, los Dodgers de Los Ángeles el retiro del número 34 de Fernando Valenzuela a través de Twitter:

There will never be another 34.

Congratulations Fernando Valenzuela on having your No. 34 retired! pic.twitter.com/OxOAd9A8vh

