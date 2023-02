Yarelbys Tua, la modelo venezolana que rompe los estereotipos sobre las personas con discapacidades – El Diario

“Yare” ha trascendido en la industria del entretenimiento llevando un mensaje de inclusión y aceptación social de las personas con discapacidad

La venezolana Yarelbys Tua o Yare, como es comúnmente conocida, es una creadora de contenido y modelo residenciada en Estados Unidos, que ha roto los estereotipos sociales que existen sobre jóvenes que presentan algún tipo de discapacidad y que mantienen una carrera activa en el mundo de la moda. Su esfuerzo y constancia le ha valido haber modelado en el New York Fashion Week 2022.

Tua, a través de su cuenta en Instagram, ha logrado crear una plataforma de visibilidad y normalización social de todas las personas que presentan alguna condición que limita su libre desenvolvimiento.

Desde pequeña estuvo involucrada en actividades de ballet y modelaje. Fue una estudiante sobresaliente en el colegio, pero siempre supo que lo que le gustaba era el mundo del entretenimiento.

Su historia comenzó en 2010, cuando recibió un diagnóstico de cáncer con tan solo 13 años de edad y aún vivía en Venezuela, específicamente en Cabudare, estado Lara. Se trató de un osteosarcoma y estaba localizado en una de sus costillas.

Una vez fue referida con el oncólogo, este le explicó que el proceso sería de aproximadamente un año y tendría que recibir quimioterapias y radioterapias.

Cuando el doctor me dijo todo lo que tenía que hacer estuve aguantando las lágrimas en la cita porque no quería llorar frente a él. Sin embargo, antes de salir le propuse comenzar lo más pronto posible ese reto que me ponía la vida”, contó en exclusiva para El Diario.



Aseguró que vio el proceso como algo que tendría un inicio y un fin positivo. Si bien experimentó momentos de frustración y agobio, nunca dejó que la depresión le impidiera continuar.

Contó que en medio de uno de sus ciclos de quimioterapia, sus doctores le permitieron asistir a una presentación de ballet que tenía pese a que su cuerpo no estaba al 100 % de su capacidad.

“Yo sentí la necesidad de cumplir con ese compromiso. Con el permiso del doctor y con la vía intravenosa puesta salí y bailé. Es una experiencia que jamás podré olvidar”, relató.

Tua experimentó nueve ciclos de quimioterapia. Al cuarto ciclo, se le intervino para extraer el 20 % restante del tumor que aún permanecía en su cuerpo. Se hicieron las biopsias correspondientes y el resultado fue que el cáncer ya no estaba.

El efecto colateral: la discapacidad

En el proceso de quimioterapias y radioterapias sufrió una inflamación en la médula espinal que se transformó en una discapacidad que afectó específicamente su pierna derecha. Debido a ello, necesita el apoyo de un bastón para caminar.

“Hice 22 sesiones de radioterapia y eso ocasionó daños en algunos de los nervios de mi espalda. Entonces, meses después de haber culminado el tratamiento por cáncer comencé a experimentar los efectos de la discapacidad”, expresó.

Entre los síntomas iniciales destacó la pérdida del balance, hormigueo en el pie y pérdida de la sensibilidad.

Este proceso de aceptación fue muy fuerte porque yo sentía que acababa de salir de un proceso muy duro para entrar a otro. Tuve mis meses de duelo”.



La situación de la discapacidad se manifestó cuando cursaba el cuarto año de bachillerato e intentó que su vida continuara como una adolescente común pese a las limitaciones existentes.

Inició la universidad en Venezuela en la carrera de Psicología, pero en medio de las dificultades económicas existentes el el país tomó la decisión de migrar a Estados Unidos al cumplir los 18 años de edad.

Vida como migrante

Tua llegó a Estados Unidos en 2018 con muchas expectativas. Contó que la experiencia previa en Venezuela donde empezó a dar los primeros pasos hacia la independencia la prepararon para afrontar el reto de ser migrante, pero con mayores oportunidades.

Estando recién llegada consiguió un trabajo, al poco tiempo se pudo comprar un carro y poco a poco construyó una vida en EE UU.

La pandemia y el cambio de vida

Para Tua, su vida experimentó un cambio radical cuando inició la pandemia por covid-19 y tuvo que replantearse decisiones relacionadas con su futuro.

“Cuando comenzó la pandemia yo trabajaba en Disney, en Orlando. Estaba construyendo una carrera ahí. Me iba bien, había logrado un ascenso. Sin embargo, no había experimentado propiamente el tema del modelaje en este país”.

Un amigo fotógrafo de Tua fue el que la motivó a posar para su lente porque necesitaba armar un portafolio.

Yo empecé a publicarlas en mis redes sociales y cuando me decían que tenía aptitudes para dedicarme al modelaje yo en principio no podía creérmelo”, dijo.



Los días más duros del aislamiento, propio de la pandemia, le sirvieron a Tua para reflexionar hacia dónde quería llevar su vida y a pensar en las actividades que le apasionaban.

Señaló que entre su círculo de amigos surgió la oportunidad de participar en castings para personas con discapacidad.

De igual forma, comenzó a experimentar más con las redes sociales. Tomó cursos para conocer el entorno social media y comprobar cuál era el propósito de ello.

“Incluso, a través de mis cuentas en las redes sociales me terminó contactando una agencia de Los Ángeles que representaba a talentos con discapacidad. Ahí pude darme cuenta que habían otras personas con discapacidad creando contenido y siendo la imagen de marcas reconocidas. Eso fue el motor que me llevó a tomar la decisión de dedicarme de lleno a lo que hago hoy en día”.

Plataforma para generar un cambio social

Resaltó que tenía una idea internalizada de cómo la sociedad veía la discapacidad, una visión que asumía como normal cuando en realidad no lo era y eso la motivó a generar un cambio desde las redes sociales.

En principio yo no me atrevía a colocar en las redes sociales una foto mía en donde se notara mi discapacidad, porque tenía miedo que las personas comenzaran a cuestionarme. Que fuese algo raro o incluso incómodo. También tenía miedo de dar el mensaje de: “pobrecita”.



Explicó que la “Yare” de algunos años atrás no sabía cómo llevar la discapacidad porque sentía que la sociedad siempre los ha visto desde la “lástima” y por ende se asume que son infelices.

El mensaje que transmito es que yo soy feliz con mi discapacidad. Las personas asumen que el mayor sueño que tengo es no ser discapacitada, y la verdad es que no es mi caso”.



Aseguró que aprendió a ver “más allá” de la discapacidad, porque si bien su condición la hace diferente a las demás no la hace menos valiosa.

Tener una discapacidad se ha convertido en una cualidad más para mí. Lo que hace la discapacidad más difícil no es per sé la condición, sino la inaccesibilidad que existe en el mundo. Las pocas oportunidades que nos dan”, dijo.



Relató que cuando se planteó la idea de manejar no le vino a la mente que no tenía la capacidad de hacerlo, sino que no sabía los retos que se presentan para otras personas con diversas limitaciones.

“Incluso, sentí mucho miedo que en algún empleo me dijeran que no me iban a contratar por mi discapacidad o que no creyeran que yo fuese capaz”.

Acercarse a la discapacidad desde la aceptación

Tua se cuestionó en su proceso que su limitación de movilidad le impediría tener una pareja, ya que en principio dudaba que alguna persona podría fijarse en ella.

No vemos en los medios historias de amor con personas discapacitadas. No aparecemos en las vallas publicitarias venezolanas viviendo una vida normal y siendo felices. Cansa ver esa representación sesgada y comienzas a entender por qué a la sociedad les incomoda ver las discapacidades”.



Explicó que parte de su mensaje radica en que las personas se acerquen a las discapacidades desde la aceptación.

“Si evadimos la idea de que las discapacidades están ahí no piensas en cómo hacer el mundo más accesible”, destacó.

Su mensaje en redes sociales busca normalizar en la sociedad a las personas con discapacidad.

Mi deseo es ver más representación de nosotros vistiéndonos con la ropa que nos gusta, viendo a mujeres y hombres con discapacidad líderes en sus proyectos y negocios. En cualquier medio en el que te desarrolles puedes hacerlo. Ese es mi mensaje”.



Sus logros en la industria de la moda -Recientemente tuvo el honor de caminar por la pasarela del New York Fashion Week -Tua abrió el desfile de la nueva colección de otoño 2022 con una línea de moda adaptativa de la reconocida tienda JC Penney -También, fue fotografiada para una campaña inclusiva que tiene la reconocida marca Tommy Hilfiger en su línea Adaptive

Los planes en puerta para Yarelbys

Yare aseguró que en sus proyectos está trabajar con varias marcas que tiene en el radar que están haciendo trabajo inclusivo. A su vez, se plantea seguir haciendo activismo a través de las redes sociales.

“Quiero empezar a formar una comunidad en YouTube para crear más cercanía con los que me siguen”.

Reveló que el modelaje será parte de sus proyectos durante 2023 y espera volver a la semana de la moda de New York este año.

Hay tanto que me ha pasado y que fue mucho más de lo que imaginé. Yo sueño ridículamente grande como una forma de no limitarme a las cosas que pueden ocurrir y puedo recibir. Me veo de aquí a unos pocos años en el mundo del entretenimiento reconocida. Me gustaría mucho ser Host de un programa y también ser conferencista en inglés y español en materia de inclusión para llegar a muchas más personas”.



