Con subametralladora robaron a clientes en puesto de perros calientes en Miranda

Al menos cinco delincuentes armados robaron a un grupo de clientes que se encontraba comiendo en un puesto de perros calientes en la urbanización El Ave María de San Francisco de Yare, en los Valles del Tuy, estado Miranda.

El hecho delictivo ocurrió la noche del viernes, 3 de febrero, y quedó grabado en una cámara de seguridad. Antes de huir, los ladrones se llevaron un televisor Smart TV que se encontraba en el tráiler y el cual se utilizaba para distraer a los comensales.

Vecinos del urbanismo contaron que se trató de la cuarta incursión delictiva en una semana.

“Desde el 1 de febrero, un grupo de delincuentes camina por la urbanización, con granadas, subametralladoras y armas cortas, sembrando el pánico colectivo. Muchos habitantes ya están pensando en abandonar sus casas por temor”, contó un residente de este conjunto habitacional, de clase media, que pidió mantener su nombre en reserva.

Durante los robos, los antisociales se han llevado teléfonos celulares y luego ingresan a los grupos de WhatsApp de la comunidad para proferir amenazas.

En uno de los audios, un sujeto envió este ultimátum: «Buenas noches, mi gente. Primero que todo gente buena, si no se quieren alinear y no quieren empezar a pagar y colaborarnos, vamos a seguir arremetiendo contra ustedes. Así que es mejor que se alineen y empiecen a comunicarse los que vayan a colaborar y no sientan miedo. No sientan miedo por la policía, no sientan miedo por el gobierno. Acuérdense que ellos (los policías) se van y nosotros quedamos y somos invisibles. Estamos aquí y estamos allá».

A través de un audio, el secretario de Seguridad del municipio Simón Bolívar, Alejandro Tejada, convocó a los vecinos a una asamblea para tratar el tema de inseguridad que los mantiene en zozobra.

Síguenos en nuestro Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora