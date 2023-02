Perú | Oficializan renuncia a su sueldo como alcalde

Burgomaestre no recibirá remuneración mensual de S/15,600.

Hoy domingo 5 de febrero la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) oficializó la renuncia al sueldo de alcalde de Rafael López Aliaga.

El Acuerdo de Concejo N° 014, publicado este domingo en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, declaró que el pedido del alcalde implica un acto de liberalidad vinculado a la libre disposición de bienes.

El acuerdo establece que se encargará a la Secretaría General del Concejo realice las coordinaciones con la Gerencia de Finanzas y Subgerencia de Personal, a efectos de suspender el pago de la compensación económica.

La norma que regula la compensación económica que reciben los alcaldes provinciales y distritales es el Decreto Supremo N° 413-2019-EF, emitido el año 2019, el marco de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. Esta norma establece que al alcalde de Lima le corresponde una compensación económica mensual de 15,600 soles.

Como se recuerda, Rafael López Aliaga anunció el pasado 17 de enero que renunciaría a su sueldo como alcalde y a cualquier tipo de estipendio hasta el término de su gestión en el 2026.

“Resulta preciso acotar que [mi decisión de renunciar al sueldo como alcalde de Lima] responde a que mi compromiso para con la población más necesitada de nuestra ciudad debe reflejarse, necesariamente, en un accionar inmediato y concreto”, se lee en la carta que le envió al Secreto General del Consejo de la MML.

Como se recuerda, durante su campaña electoral del año pasado, Rafael López Aliaga prometió que si llegaba a ser elegido como alcalde no cobraría su sueldo y que solo recibiría el monto simbólico de 10 soles.

“He entrado (a política) por servir a mi pueblo. Yo no quiero cobrar un sueldo, quiero cobrar algo simbólico: diez soles para que no me saque de carrera electoral. No me interesa la plata”, dijo en setiembre del 2022.