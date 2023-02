Premios Oscar 2023: los nominados a Mejor Actor de Reparto – El Diario

La 95° edición de los Premios de la Academia demuestra que, no por ser personajes secundarios, los actores nominados son irrelevantes. Por el contrario, cada uno, a su manera, ha destacado casi tanto como sus protagonistas al momento de convencer no solo a la crítica, sino también al público. Por eso El Diario analiza a los cinco actores que aspiran a ganar este año en la categoría de reparto masculina

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos se prepara para una nueva gala de los Premios Oscar. Su edición número 95 se realizará el 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con el regreso del comediante Jimmy Kimmel como presentador. Entre sus 23 categorías, una de las más llamativas es la de Mejor Actor de Reparto. Pese a no ser los protagonistas de sus historias, este año los nominados han brillado por sus interpretaciones, ocupando un lugar importante en la memoria de los espectadores.

Para esta edición, la categoría resalta por su carácter inédito, ya que salvo por Judd Hirsch, todos los nominados debutan en los premios. Los espíritus de la isla parte con doble chance de llevarse la estatuilla, al tener simultáneamente las candidaturas de Brendan Gleeson y Barry Keoghan. Por otro lado, el vietnamita Ke Huy Quan regresa al cine por todo lo alto tras triunfar en la temporada de premios, mientras el estadounidense Brian Tyree Henry lleva la bandera del cine independiente dentro de la lista.

Cada uno de ellos tiene en común el impacto que sus personajes tuvieron para la historia. Bien sea a tiempo completo o en unas pocas escenas, su propósito es precisamente servir de apoyo a los protagonistas en su viaje, cambiando sus vidas a través de sus discursos o acciones. De allí su valor para el desarrollo de la trama y su consideración por parte de la Academia para aspirar a la estatuilla dorada.

Un dato curioso es que dos superhéroes de Marvel compiten en la misma categoría. Tanto Henry como Keoghan compartieron pantalla en la cinta Eternals. Mientras tanto, Quan ya ha sido confirmado en un papel aún sin revelar para la segunda temporada de la serie Loki. Una muestra de cómo Hollywood está cada vez más inmerso en el universo de esta franquicia.

Por eso El Diario presenta un repaso por las interpretaciones de los cinco nominados a Mejor Actor de Reparto.

Ke Huy Quan

Ke Huy Quan. Foto: Cortesía

El caso de Ke Huy Quan es muy particular, ya que marca su regreso a la gran pantalla luego de 20 años de inactividad. A pesar de haber tenido un futuro prometedor en su niñez por su papel como Tapón en Indiana Jones y el templo de la perdición (1984) y Data Wang en Los Goonies (1985), su carrera no logró despegar al llegar a la adolescencia, quedando a la deriva en la lista de estrellas infantiles olvidadas. Sin embargo, con su papel en Todo en todas partes al mismo tiempo, demuestra que Hollywood es capaz de dar segundas oportunidades.

La vida de Quan es digna de su propia película. Nació el 20 de agosto de 1971 en Saigón, en la entonces Vietnam del Sur. Cuanto tenía 7 años de edad, su familia debió abandonar el país tras la victoria del bando comunista, pasando un año en un campo de refugiados de Hong Kong. En 1979 su familia emigró a Los Ángeles, Estados Unidos. Al llegar sufrió racismo y xenofobia, aunque encontró su lugar en el cine y la actuación. A los 12 años de edad cambió su nombre a Jonathan en un intento de encajar en su cultura adoptiva, siendo así como aparece acreditado en sus primeras películas.

En Todo en todas partes al mismo tiempo, Quan interpreta a Waymond, el esposo de Evelyn, la protagonista. Al principio se presenta como un hombre bastante pasivo y amable, que se esfuerza por mantenerse sonriente a pesar de los problemas que enfrenta su negocio y matrimonio. No obstante, en la medida que se desata el caos multiversal de la historia, el actor va encarnando diferentes versiones del personaje, cada una con su propio carácter. De igual modo, el tener entrenamiento en taekwondo y hablar fluidamente chino y mandarín le ayudaron a complementar un personaje que ha declarado en entrevista que parecía hecho a su medida.

Waymond posee una personalidad compleja,. A pesar de sus variaciones en cada universo, mantiene un núcleo común: un hombre optimista y bueno. Para él, la amabilidad es una forma de luchar. Un mensaje que Quan logra transmitir convincentemente a lo largo de sus actuaciones, y que se sintetiza con la frase: “Cuando elijo ver el lado bueno de las cosas, no estoy siendo ingenuo. Es estratégico y necesario. Es como he aprendido a sobrevivir a través de todo”.

Durante la temporada de premios Quan ha sobresalido bastante, siendo uno de los candidatos más sólidos. Bajo la categoría de actor de reparto ganó un Globo de Oro, en la división de comedia o musical, y en los Critics Choice Awards. También un Premio Saturno y el de la Asociación de Críticos de Hollywood. Además, está nominado en los Screen Actors Guild Awards y los British Academy Film Awards (Bafta).

Barry Keoghan

Barry Keoghan

El actor irlandés también recibe su primera nominación al Oscar, aunque a diferencia de Quan, su carrera apenas está en ascenso. Con 30 años de edad, ya ha participado en cintas como El asesinato de un ciervo sagrado, de Yorgos Lanthimos; Dunkerque, de Christopher Nolan; o la miniserie Chernobyl. También ha incursionado en el cine de blockbusters, con su papel como Druida en Eternals, además de ser el próximo Joker en The Batman de Matt Reeves.

La vida personal de Keoghan atrajo la atención de la prensa por su historia. Nació en Dublín el 18 de octubre de 1992, y a los 12 años de edad, su madre murió por una sobredosis de heroína. Él y su hermano Eric quedaron bajo custodia de los servicios sociales, a pesar de que su familia luchó por siete años para recuperarlos. En ese tiempo, ambos pasaron por 13 casas de adopción, expulsados por su mal comportamiento y constantes peleas con otros niños. Este antecedente le dificultó conseguir empleo al cumplir la mayoría de edad, aunque no impidió que desarrollara su carrera como actor en teatro, para luego dar el salto al cine y la televisión irlandesas.

Este aspecto de su vida conecta directamente con el personaje que Keoghan interpreta en Los espíritus de la isla. Al igual que él, Dominic es un joven problemático que viene de un hogar lleno de abusos y maltratos. A pesar de sus heridas psicológicas, demuestra tener un buen corazón y ayuda al protagonista Pádraic (Colin Farrell) a soportar su despecho y soledad. El actor logra una mezcla compleja de ingenuidad y dolor que lo convierten en uno de los personajes más entrañables de la historia.

Su papel como Dominic le ha valido a Keoghan la nominación en la categoría de actor secundario en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los Bafta. Queda saber si los premios de la Academia podrían ser los primeros para él durante esta temporada.

Brian Tyree Henry

Brian Tyree Henry. Foto: Cortesía

Este actor estadounidense, de 40 años de edad, también ha visto un despegue de su carrera en los últimos años. De aparecer en series como La ley y el orden y Atlanta, ha tenido papeles en el cine como el detective Mike Norris en el remake de Child’s Play de 2019, así como Bernie Hayes en Godzilla vs Kong (2021) y Limón en Tren Bala (2022). Es conocido en el cine de superhéroes por hacer la voz del padre de Miles Morales en Spiderman: Into the Spiderverse (2018), y como Phastos, en Eternals (2021).

Henry aporta la única nominación a los Oscar de la cinta Causeway, ópera prima de Lila Neugebauer y protagonizada por Jennifer Lawrence. Se trata de un drama en el que Lynsey, una soldada estadounidense (Lawrence) vuelve a casa después de una lesión cerebral durante una misión en Afganistán. En su proceso de rehabilitación conoce a James (Henry), un mecánico que perdió a su sobrino en un accidente de tránsito. Ambos se apoyen mutuamente para superar no solo sus heridas físicas, sino también psicológicas.

A pesar de que hasta ahora Henry se había caracterizado por hacer personajes cómicos, en esta cinta demuestra su capacidad para adaptarse a papeles más serios sin perder su carisma. Su personaje intenta reprimir sus traumas y apoyar a Lynsey en su sanación, pero él también deberá aprender a superar su propio pasado, y todos los fantasmas que no necesariamente están ligados al accidente que tuvo.

En su paso por la temporada de premios, la gran mayoría de las nominaciones de Causeway fueron precisamente por la interpretación de Henry. Entre ellos resaltan los Critic’s Choice Awards, Film Independent Spirit Awards y los Gotham Awards.

Brendan Gleeson

Brendan Gleeson. Foto: Cortesía

Cuando se habla de actores irlandeses por excelencia, suena el nombre de Brendan Gleeson. A pesar de que se inició en la actuación ya bastante entrado en la adultez, en sus 67 años de edad ya ha participado en una gran cantidad de papeles memorables. Los fanáticos de la saga de Harry Potter lo reconocen por ser Alastor “Ojoloco” Moody, pero también apareció en otras cintas como Corazón valiente (1995), A. I. Inteligencia Artificial (2001), 28 días después (2002), Pandillas de Nueva York (2002) y The Guard (2011), entre otras.

Con todo su historial, ha ganado un premio Emmy y un Satellite por interpretar a Winston Churchill en la serie Into the Storm (2009), así como dos British Independent Film Awards. Si bien ha tenido numerosas nominaciones en otras galas importantes como los Globos de Oro y los Bafta, con Los espíritus de la isla obtuvo su primera nominación al Oscar.

Gleeson ya había protagonizado con Colin Farrell Escondidos en Brujas (2008), que fue el debut de Martin McDonagh como director. Ahora, los tres vuelven a trabajar juntos en Los espíritus de la isla, una cinta sobre los altibajos de las relaciones interpersonales y lo agridulce que llega a volverse una amistad. Gleeson y Farrell equilibran su peso actoral en una historia donde precisamente es la química entre personajes y crudeza de los diálogos lo que permite digerir sus casi dos horas de peleas y discusiones.

Sin embargo, Gleeson va un paso más allá, con sus propios problemas interiores. Su personaje, Colm Doherty, es un músico popular que un día se harta de su vida simple en una isla llena de gente sencilla. Es la representación de la frustración por no haber logrado nada importante con su carrera, y la depresión consecuente de sumergirse en la tercera edad sin un legado. También hace una exploración de la búsqueda desesperada del ser humano de medir su felicidad a través del éxito, y el afán de conseguirlo aun a costa de sacrificar amistades. Un punto extra es que en realidad Gleeson es músico y experto en el violín celta.

Judd Hirsch

Judd Hirsch. Foto: Cortesía

Esta es la segunda nominación para el actor de 87 años de edad. Para los más jóvenes, se le recuerda por sus papeles en series como The Goldbergs y The Big Bang Theory. También en la película de Adam Sandler Uncut Gems (2019). Sin embargo, cuenta con una amplia carrera en cine, teatro y televisión, en la que destaca la serie de culto Taxi (1978-1983), con la que ganó dos premios Emmy y un Globo de Oro.

Tuvo su primera nominación al Oscar como actor reparto por Ordinary People en 1981, hace 42 años. No obstante, aún no supera el mayor lapso de tiempo entre nominaciones, de 48 años, que ostentó la actriz Katharine Hepburn entre 1933 y 1981. Del mismo modo, por unos días casi iguala a Christopher Plummer en el récord del candidato de mayor edad en una categoría de actuación. Plummer tenía 88 años de edad cuando lo nominaron en 2017, mientras Hirsch cumplirá esa misma edad el 15 de marzo, tres días después de los premios. Aunque, de ganar, sí batirá la marca del actor premiado de mayor edad, superando a Anthony Hopkins, quien tenía 83 años cuando ganó Mejor Actor principal por The Father en 2020.

Hirsh entra a esta categoría de la mano de Steven Spielberg con Los Fabelman. Aquí interpreta a Boris Schildkraut, el excéntrico tío abuelo de Sammy, quien llega de visita tras la muerte de la madre de Mitzi. Su interpretación es breve, pero fundamental para el desarrollo de la historia. Es quien marca al protagonista al explicarle que lleva el arte en la sangre, algo que puede ser tanto un don, como una maldición solitaria.

Su aparición resalta por ser un momento en el que el tono recatado de la cinta se quiebra para abrir paso a escenas que rozan el realismo mágico. Algo que se logra gracias al carácter impredecible que le impregna Hirsch al personaje.

El actor viene de ganar un Premio AARP, además de haber estado nominado en los Critic’s Choice Awards. Curiosamente, la Academia lo eligió en lugar de a Paul Dano, quien durante esta temporada de premios representó también a Los Fabelman en las nominaciones a Actor de Reparto.

