Colombia A hijo de Peñalosa le robaron el celular, ubicó al ladrón, pero no lo pudo recuperar

A través de Twitter, Martín Peñalosa, hijo del exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa contó que le robaron el celular en un restaurante de cadena, y aunque lo ubicó con el GPS en el centro de la ciudad, no pudo recuperarlo.

Ayer me robaron el celular en KFC y acá tengo la ubicación de donde está. Es la segunda vez que cuando me roban el celular, aparece después en esta cuadra. Toda la ciudad sabe que acá llegan los celulares robados y no se hace nada. Soluciones? @PoliciaColombia @PoliciaBogota pic.twitter.com/7H0lBZmfjO

— Martín Peñalosa (@Martin_Penalosa) February 6, 2023