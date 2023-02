EEUU | Defensa de EE.UU. informará al Senado sobre el globo chino los próximos días

El Departamento de Defensa de EE.UU. informará al Senado los próximos días sobre el globo espía chino derribado ayer y la crisis diplomática con China que ha desatado, según anunció hoy el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer.

Schumer, que ya fue informado sobre el tema este domingo, dijo hoy en una rueda de prensa en Nueva York que el Senado al completo «recibirá la semana siguiente una sesión informativa más amplia y completa sobre China», y expresó su deseo de que no haya divisiones partidistas.

The GOP criticism on the balloon has been premature and political.@POTUS and his team were calm, calculating, and effective.

We sent clear message to China that this is unacceptable, protected civilians, and gained more intel while protecting our own sensitive information.

— Chuck Schumer (@SenSchumer) February 5, 2023