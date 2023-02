España | Mercadona se pasa el juego y mejora el producto que todos sus clientes aman

Mercadona ya se ha hecho bastante popular por lanzar siempre novedades que encantan a sus «Jefes» pero también suelen coger algunos de sus productos más vendidos y los retiran de forma momentánea para mejorar su receta. Es lo que ha ocurrido ahora con una de sus bebidas de mayor éxito por lo que Mercadona se ha pasado el juego y ha mejorado el producto que todos sus clientes aman.

Mercadona mejora la receta de su mejor bebida

Si sueles comprar bebidas vegetales en Mercadona seguro que conocerás la más vendida de todas en los supermercados de Juan Roig: la bebida de soja con sabor vainilla que fue retirada hace un tiempo pero que ahora ha vuelto con una receta mejorada que muchos de sus clientes ya aplauden.

De este modo ya puedes volver a disfrutar de la bebida de soja de Hacendado que ya hace tiempo que era un éxito y que regresa con un sabor a vainilla que se ha potenciado y además, mucho más saludable ya que se han eliminado por completo los azúcares añadidos.

Una bebida de soja que es perfecta para quienes tienen intolerancia a la lactosa o buscan una alternativa a la leche tradicional de origen animal. En su fórmula encontramos habas de soja descacarilladas, aroma de vainilla, y calcio, además de las vitaminas B12, B2 y D.

Mercadona recomienda mezclar la bebida de soja con sabor a vainilla Hacendado con un poco de café o con un poco de cacao aunque como vemos en la imagen, está también deliciosa si la echas a tus cereales. Una bebida ahora más saludable de la que se recomienda además beber fría para potenciar su sabor. Además se trata de una bebida con pocas calorías, de hecho apenas supera las 30 kcalorías por cada 100 ml, por lo que resulta perfecta en el caso de que estés a dieta.

Disponible en las más de 1.600 tiendas de Mercadona en España y Portugal y también en la tienda online.La bebida de soja Hacendado con sabor a vainilla se vende en una botella de litro y a un precio de 1,10 euros.

Las bebidas de soja que triunfan en Mercadona

Y en el caso de que te guste esta bebida pero desees probar otras, has de saber que Mercadona tiene también la bebida de soja sin azúcares añadidos a un precio de 0,90 céntimos de euro (1 litro), así como la bebida de soja con calcio y vitaminas Hacendado en brick de litro a 0,80 céntimos de euros y la bebida de soja de chocolate Hacendado por 1,10 euros (el litro), la de sabor café (1,25 euros) o la bebida de soja en su versión light (0,90 euros). Estas cuatro últimas sin embargo, no han cambiado todavía su fórmula a una que no tenga azúcares añadidos.