Ganadores de la edición número 65 de los Premios Grammys 2023

La cantante estadounidense Beyoncé ganó en la categoría Mejor Albúm de Música Electrónica y se convirtió en la artista con más Grammy en la historia

Con el “Apagón” Bad Bunny hizo su entrada al Microsoft Theater de la ciudad de Los Ángeles, California (Estados Unidos). Poco después interpretó “Después de la playa”, canción que hizo bailar a los asistentes y así dar inicio a la edición 65 del galardón. Luego se presentó la artista Brandi Carlile.

La ceremonia es presentada por el humorista surafricano Trevor Noah, conocido por su participación en el satírico noticiero The Daily Show. Además. Al igual que en ediciones anteriores, subirán al escenario múltiples artistas para la presentación y entrega de los galardones.

Tras este inicio musical, se dio paso a la entrega de los 13 galardones que se presentan en la gala televisada. A continuación la lista de los ganadores:

Mejor Álbum Pop Vocal

-Harry Styles / Harrys House

Mejor Canción R&B

-Beyoncé / “Cuff it”

Mejor Álbum de Música Country

-Willie Nelson / A beautiful time

Mejor Interpretación Dúo/Grupo Pop

-Sam Smith ft. Kim Petras / “Unholy”

Mejor Álbum de Música Urbana

-Bad Bunny / Un verano sin ti

Mejor Álbum Rap

-Kendrick Lamar / The Heart Part 5

Mejor Albúm de Música Electrónica

-Beyonce / Renaissance

Mejor Interpretación Pop Solista

-Adele / “Easy on Me”

Canción del Año

-Bonnie Raitt / “Just Like That”

Grabación del Año

-Lizzo / “About Damn Time”

Mejor Nuevo Artista

-Samara Joy

Mejor Álbum del Año

-Harry Styles / Harry’s House

Presentaciones Durante la ceremonia, varios artistas subieron al escenario para interpretar sus más recientes éxitos. Ese fue el caso de Sam Smith y Kim Petras, quienes cantaron “Unholy”, canción por la que recibieron el galardón a Mejor Interpretación Dúo/Grupo Pop. En esta edición se realizó un homenaje al Hip Hop en el que participaron Big Boi, Busta Rhymes con Spliff Star, De La Soul, DJ Drama, DJ Jazzy Jeff, Missy Elliott, Future, GloRilla, Grandmaster Flash, Grandmaster Mele Mel & Scorpio/Ethiopian King, Ice-T, Lil Baby, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Nelly, Public Enemy, Queen Latifah, Rahiem, Rakim, RUN-DMC, Salt-N-Pepa y Spinderella, Scarface , Swizz Beatz y Demasiado $hort. Además, se presentaron artistas como, Harry Styles, Lizzo, Luke Combs, Mary J Blidge, Smokey Robinson, Stevie Wonder, Steve Lacy, Jay Z, entre otros.

Premios de la gala no televisada

Debido a la cantidad de categorías, la mayoría de los Grammy se entregan en la ceremonia previa, llamada la Premiere.

Mejor Álbum Hablado

-Viola Davis / Finding Me

Mejor Álbum de Pop Latino

-Ruben Blades / Pasieros

Mejor Álbum Latino de Rock o Música Alternativa

-Rosalía / Motomami

Fotografía de archivo en la que se registró a la cantante española Rosalía, durante su gira internacional Motomami World Tour, en el Movistar Arena de Santiago de Chile. EFE/Alberto Valdés

Actriz Viola Davis se une a los artistas EGOT Durante la ceremonia premiere de los Premios Grammy, la actriz Viola Davis ganó un Grammy en la categoría a Mejor Álbum Hablado por Finding Me. Gracias a dicho reconocimiento, se convirtió en un miembro más del selecto grupo de los EGOT. La distinción EGOT se le otorga a los artistas que han conseguido al menos un premio Emmy, un Grammy, un Oscar y un premio Tony. “Escribí este libro para honrar a Viola, de 6 años de edad. Para honrarla a ella, a su vida, a su alegría, a su trauma, a todo. Y, simplemente ha sido un viaje así, ¡simplemente EGOT!”, dijo al recibir el galardón.

Mejor Álbum Regional Mexicano

-Natalia Lafourcade / Un canto por México – El musical

Mejor Banda Sonora para un Videojuego

-Stephanie Economou / Assasin’s Creed Valhalla: Dawn of Ragnarök

Mejor Interpretación Solista de Canción Country

-Willie Nelson / “Live Forever”

Mejor Canción Country

-Matt Rogers y Ben Stennis / “Til you Can’t”

Mejor Composición Instrumental Escrita para una Película, Televisión u otro Medio Visual

-Germaine Franco / Encanto

Mejor Canción de Rock

-Brandi Carlile, Phil Hanseroth y Tim Hanseroth / “Broken Horses”

Mejor Álbum Americano

-Brandi Carlile / In These Silent Days

Mejor Solo de Jazz Improvisado

-Wayne Shorter y Leo Genovese / “Endangered Species”

Mejor Álbum Vocal de Jazz

-Samara Joy / Linger Awhile

Mejor Álbum Instrumental de Jazz

-Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May, Nicholas Payton y Matthew Stevens / New Standards Vol. 1

Mejor Álbum de Ensamble de Jazz Grande

-Steven Feifke y Bijon Watson / Generation Gap Jazz Orchestra

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

-Michael Bublé / Higher

Mejor Álbum de Música Infantil

-Alphabet Rockers / The Movement

Mejor Interpretación de R&B

-Muni Long / “Hrs & Hrs”

Mejor Interpretación de R&B Tradicional

-Beyonce / “Plastic off the sofa”

Mejor Álbum de R&B Progresivo

-Steve Lacy / Gemini Rights

Mejor Álbum de R&B

-Robert Glasper / Black Radio III

Mejor Interpretación de Rap Melódico

-Future, Drake y Tems / “Wait for you”

Mejor Canción de Rap

-Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer / “The Heart Part 5”

Mejor Canción de Metal

-Ozzy Osbourne y Tony Iommi / “Degradation Rules”

Mejor Álbum de Rock

-Ozzy Osbourne / Patient Number 9

Mejor Canción de Música Alternativa

-Wet Leg / “Chaise Longue”

Mejor Álbum de Reggae

-Kabaka Pyramid / The Kalling

Mejor Interpretación Musical Global

-Wouter Kellerman, Zakes Bantwini y Nomcebo Zikode / “Bayethe”

Mejor Álbum Musical Global

-Masa Takumi / Sakura

Mejor Paquete de Grabación

-Chun-Tien Hsia y Qing-Yang Xiao / Beginningless Beginning

Mejor Paquete de Edición Especial o en Caja

-Lisa Glines, Doran Tyson y Dave Van Patten / In And Out Of The Garden: Madison Square Garden ’81 ’82 ’83’

Mejor Notas de un Álbum

-Bob Mehr / Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Mejor Álbum Histórico

-Cheryl Pawelski y Jeff Tweedy / Yankee Hotel Foxtrot (20th Anniversary Super Deluxe Edition)

Mejor Canción de Dúo/Grupo Country

-Carly Pearce y Ashley McBryde / “Never Wanted To Be That Girl”

Mejor Álbum de Bluegrass

-Molly Tuttle y Golden Highway / Crooked Tree

Mejor Álbum de Blues Tradicional

-Taj Mahal y Ry Cooder / Get On Board

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

-Edgar Winter / Brother Johnny

Mejor Álbum Regional de Música de Raíces

-Ranky Tanky / Live At The 2022 New Orleans Jazz & Heritage Festival

Mejor Interpretación/Canción Gospel

-Kirk Franklin, Jonathan Jay, Chandlerd Moore y Jacob Poole / “Kingdom”

Mejor Interpretación de Música Cristiana Contemporánea

-Kirk Franklin, Nicole Hannel, Jonathan Jay, Brandon Lake y Hannah Shackelford / “Fear Is Not My Future”

Mejor Álbum Gospel

-Maverick City Music y Kirk Franklin / One Deluxe

Mejor Álbum de Música Cristiana Contemporánea

-Maverick City Music / Breathe

Mejor Álbum de Gospel de Raíces

-Marching Band / The Urban Hymnal

Mejor Interpretación Orquestal

-Michael Repper / Works By Florence Price, Jessie Montgomery, Valerie Coleman

Mejor Grabación de Ópera

-Yannick Nézet-Séguin, Angel Blue, Will Liverman, Latonia Moore y Walter Russell III / Blanchard: Fire Shut Up In My Bones

Mejor Interpretación de Conjunto Pequeño

-Attacca Quartet / Shaw: Evergreen

Mejor Solo Instrumental Clásico

-Time For Three y Xian Zhang / Letters For The Future

Mejor Álbum Clásico Vocal Solista

-Renee Fleming y Yannick Nézet-Séguin / Voice Of Nature – The Anthropocene

Mejor Compendio de Música Clásica

-Starr Parodi y Kitt Wakeley / An Adoption Story

Mejor Composición Clásica Contemporánea

-Kevin Puts / Puts: Contact

Mejor Álbum de Ingeniería Clásico

-Shawn Murphy, Charlie Post y Gary Rydstrom / Bates: Philharmonia Fantastique – The Making Of The Orchestra

Productor del Año de Música Clásica

-Judith Sherman

Mejor Álbum Instrumental Contemporáneo

– Snarky Puppy / Empire Central

Mejor Álbum de Jazz Latino

-Arturo O’Farrill y Afro Latin Jazz ft. The Congra Patria Son Jarocho Collective / Fandango At The Wall In New York

Mejor Interpretación Pop Solista

-Marc Anthony / “Pa’lla Voy”

Mejor Interpretación de Raíces Americanas

-Aaron Neville / “Stompin’ Around”

Mejor Interpretación Raíces Americanas

-Bonnie Raitt / “Made Up Mind”

Mejor canción American Roots

-Bonnie Raitt / “Just Like That”

Mejor Álbum de Poesía

-J. Ivy / The Poet Who Sat By The Door

Mejor Álbum Folclórico

-Madison Cunningham / Revealer

Mejor Álbum de Comedia

-David Chappelle / The Closer

Mejor Álbum de Teatro Musical

-Into the Woods on Broadway / Into The Woods (2022 Broadway Cast Recording)

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

-Lin-Manuel Miranda / ”We don’t Talk About Bruno”

