Haz crecer el cabello de las entradas con romero y aceite de ricino

La calvicie no es exclusiva de los varones. Cada vez es más frecuente ver a mujeres con entradas prominentes o de poco pelo. Las causas son diversas y te las revelaremos, pero lo más importante es que también compartiremos contigo una solución: 3 trucos con romero y aceite de ricino para que hacen crecer tu pelo.

Aunque no lo creas, es más que normal que una persona pierda al día entre 50 a 100 hebras de cabello, describe el Instituto Médico Mayo Clinic. Lo que no es buena señal es cuando después de esta pérdida no surge nuevo pelo.

¿Cómo usar el romero para la caída del cabello?

El romero está entre las hierbas medicinales más utilizadas, en especial en lo que a evitar la pérdida de cabello se refiere. Y es que el romero posee propiedades sobre el cabello que pueden “rellenar” las entradas, además de ayudarte a tener una melena de princesa.

Mientras tanto te decimos cómo el romero actúa sobre tu cuero cabelludo. ¡Toma nota!

1- Estimula el flujo sanguíneo del cuero cabelludo, lo que mejora la nutrición y el crecimiento del cabello.

2- Combate las infecciones pues tiene propiedades antifúngicas y antibacterianas.

3- Regula la producción de sebo en el cuero cabelludo, lo que contribuye a mantener un cuero cabelludo saludable y reducir la caída del cabello.

4- Alivia el estrés, resulta que el romero es una hierba conocida por sus propiedades relajantes y calmantes, lo que además de reducir la caída del pelo y mejorar la salud del cabello.rf

¿Qué es el aceite de ricino?

El aceite de ricino es un aceite vegetal denso y viscoso obtenido a partir de las semillas de la planta Ricinus communis. Se suele utilizar como laxante natural, sin embargo, posee propiedades estéticas para el cuidado de la piel y el cabello.

La razón de que sea tan bueno para el pelo es que contiene lo siguiente: ácido ricinoleico, vitamina E, ácidos grasos omega 9 y ácidos grasos omega 3 y 6.

Con información de Salud180