Oswaldo Cabrera rompe el silencio sobre que posición jugará en el 2023

El ex-prospecto venezolano de los New York Yankees y ahora un pelotero joven en busca de ser estable en el mejor beisbol del mundo, Oswaldo Cabrera, ha dejado claro para que se ha estado preparando durante la temporada muerta con miras a los Spring Training de la MLB 2022.

Oswaldo Cabrera se convirtió en la chispa que necesitaban los Yankees de New York a mediados de la temporada 2022, se convirtió en un jugador utility de cualquier posición y encima, era efectivo con su guante y oportuno con su madero. Cabrera terminó con nueve carreras salvadas desde distintas posiciones y una linea ofensiva de .247 con .740 de OPS, sumando 8 dobles, 1 triple, 6 jonrones, 19 carreras remolcadas, 21 anotadas y 38 hits.

Oswaldo Cabrera al igual que la mayoría de jugadores jóvenes, no quieren volver a Ligas Menores. Cabrera ha dejado claro que se ha estado preparando para ser un jugador todoterreno en el ámbito defensivo, ha practicado en los jardines, como también en la tercera base, campocorto, segunda base y primera base, solo con el objetivo de mantenerse en el equipo grande y disponible para lo que sea.

“Estoy trabajando para cualquier oportunidad. Estoy trabajando en el jardín izquierdo. Estoy trabajando en campocorto, tercera base, segunda base, jardín derecho, segunda base, donde sea” dijo Cabrera a New York Post.

“I’m working for any opportunity. I’m working at left field. I’m working at shortstop, third base, second base, right field, second base, wherever.”

[Oswaldo Cabrera on role with Yankees to the New York Post] pic.twitter.com/5OYz569WAS

— Joe Randazzo (@Yankeelibrarian) February 6, 2023