▷ La capacitación de la FAO alimenta el sustento y la vida diaria de una mujer venezolana, desde hace 17 años #7Feb

En los llanos centrales de Venezuela, Ligia Elena Moreno Veliz se levanta a las 5:30 am para encontrarse con sus abejas. Le gusta ir cuando está oscuro, cuando las abejas están menos activas; entonces ella va a primera hora de la mañana o al anochecer después del anochecer.

Después de una caminata de 40 minutos hasta el centro de apicultura, ella y sus colegas se visten de pies a cabeza con su atuendo protector, preparan los ahumadores, que se usan para calmar a las abejas, y entran al colmenar. Después de eso, limpian las colmenas, controlan la salud de las abejas, ponen en cuarentena a las enfermas y hacen los trámites para extraer la miel.

De tener miedo de estos insectos voladores que pican, Ligia Elena ahora atesora estas criaturas que le han dado un sustento durante los últimos 17 años.

A sus 39 años, Ligia Elena ha vivido casi toda su vida en el pueblo de La Fé. Ahora está casada y tiene dos hijas. Con los años, se ha convertido en una figura y líder en la comunidad debido a su talento apícola. Ella espera transmitir estas habilidades a sus propias hijas, enseñándoles desde una edad temprana a respetar y no temer a las abejas, reseñó FAO Venezuela en su portal.

Ligia Elena recuerda cuando ella misma hizo ese cambio mental. Comenzó con un programa de la FAO que llegó a su pueblo.

«Cuando la FAO llegó a mi comunidad, yo acababa de terminar la escuela secundaria», describe.

Estaba pagando sus estudios escolares trabajando como niñera y peluquera cuando la FAO inició el Programa Especial para la Seguridad Alimentaria (PESA) en su comunidad. El programa PESA de la FAO se creó para reducir el hambre y la desnutrición en el país aumentando la productividad de los pequeños agricultores. Esto se logró mediante la introducción de cambios tecnológicos relativamente simples, económicos y sostenibles en su cultivo.

En 2004, Ligia Elena fue seleccionada para participar en el programa junto con unas 600 familias de otras comunidades.

Ella recuerda los talleres y capacitaciones de motivación de la FAO. “Aprendimos prácticas artesanales para obtener semillas de frijol, maíz y hortalizas y para criar gallinas. Incluso aprendimos a preparar los suelos y recibimos herramientas agrícolas».

Pero lo que realmente la fascinaba eran las actividades apícolas. “Como mostré mucho interés, me seleccionaron para viajar a Barquisimeto [Veneuela] para especializarme en apicultura. A través de una beca de la FAO, asistí a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado”, dice emocionada Ligia Elena.

Allí se especializó en la cría de abejas reinas y, a su regreso, transmitió sus conocimientos a otros miembros de su comunidad.

La perspectiva de Ligia Elena cambió totalmente: “Aprendí a amar a las abejas. Antes les tenía miedo, ahora conozco su temperamento. Sé cuándo están enfermas y ellas conocen mi estado de ánimo. Si sienten miedo, se estresan y se enojan. Si tú estás tranquilo, ellos también”.

“Las abejas son insectos extremadamente inteligentes”, concluye Ligia Elena. “Son animales hermosos”.

Ligia Elena, junto con otras 600 familias, participó en el programa PESA de la FAO, que se inició en el país para reducir el hambre y la desnutrición y aumentar la productividad de los pequeños agricultores.

Quince centros de apicultores nacieron de esta capacitación de la FAO y recibieron sus primeras abejas, trajes, velos y guantes.

“Mientras hacíamos todos los trámites para la cosecha de miel, yo continuaba con mis actividades de niñera y peluquera. Cuando obtuvimos la primera cosecha, empezamos a vender la miel. Así fue como comencé a obtener ingresos por la venta de miel”, cuenta Ligia Elena.

Aunque parezca inconcebible, dice el apicultor venezolano, “en 2005 y 2006 todavía se decía en mi comunidad que la apicultura era un oficio de hombres, no de mujeres. Pero la FAO creyó en mí y me apoyó”.

Eso fue hace 17 años. “Hoy, solo en La Fé, somos 30 apicultores”, dice. Solo cuatro de ellos son mujeres, pero el tabú en la comunidad se ha ido.

Persistencia ante todo

Su viaje de apicultura se topó con una bifurcación en el camino en 2009 cuando tuvo que mudarse temporalmente fuera de su comunidad. Dejó sus abejas al cuidado de una colega, pero cuando regresó, un año y medio después, se enteró de que sus colmenas se habían incendiado en medio de una ola de calor. «Volví a cero… Pero no me permití deprimirme e inmediatamente me puse manos a la obra para recuperar mis abejas».

Preparó una propuesta de proyecto en muy poco tiempo y la presentó al gobierno regional, solicitando apoyo financiero para reiniciar el trabajo. Con el dinero que recibió, los apicultores de su comunidad crearon una Sala de Extracción de Miel e iniciaron la empresa comunitaria Centro Apícola La Miel.

En los dos primeros años, la empresa comunitaria producía 600 kilogramos por año. “Entonces la producción bajó a 200 y hasta 150 kilos por año, y esa reducción se debe al cambio climático, que provocó una disminución de las abejas de esta zona”.

Ella explica que debido al cambio climático, las abejas se comportan de manera diferente. La inestabilidad climática, la inconsistencia en la floración de los árboles y la contaminación hacen que las abejas tengan nuevos patrones de comportamiento, adaptándose a los cambios en los tiempos de floración. Ligia Elena y sus compañeros han plantado nuevos árboles para atraer de nuevo a las abejas.

La FAO le ofreció a Ligia Elena la capacitación y el apoyo que necesitaba para iniciarse en la apicultura, y lo que aprendió la ha acompañado toda su vida. Ligia Elena espera transmitir estas habilidades y conocimientos a sus hijas.

Actualmente la empresa La Miel emplea a muchas de las familias del pueblito de Ligia Elena. “Nosotros en La Fé”, descubrimos la apicultura como medio de vida”, dice. “Es el trabajo con el que llevamos el sustento a nuestros hogares”.

“La apicultura es mi forma de vida. Es el sustento de mi familia y una actividad que espero que mis hijas sigan realizando en el futuro”, concluye Ligia Elena.

La FAO ha trabajado con orgullo en la República Bolivariana de Venezuela desde 1992. En estas tres décadas, la Organización ha brindado apoyo técnico para fortalecer las capacidades nacionales. También ha ofrecido a las comunidades el conocimiento y las habilidades que se quedan con las personas para toda la vida, como en el caso de Ligia Elena, una apicultora de toda la vida y una heroína local de alimentos.

Prensa FAO Venezuela