El tortazo que dio Clara Chía junto a Piqué en plena calle (Imágenes)

El torbellino que causó la separación del futbolista Gerard Piqué y la cantante Shakira parece no cesar su fuerza. Ahora, un video en cual el deportista se desplaza por una calle de Barcelona, España, junto a su nuevo amor, Clara Chía, se hizo viral, pues el hombre le dio tremendo «tortazo» a la mujer.

Todo ocurrió cuando un periodista de Europa Press se los cruzó en la vía y no perdió tiempo en abordarlos. Aunque el catalán gentilmente le dio la cara al reportero, Clara se mantuvo a su espalda sin responderle ni siquiera el saludo al profesional de la cámara.

A leguas se notaba que el momento era incómodo para ambos, sobre todo para ella. Sin embargo, él supo dominar la bochornosa entrevista, pero, se acercó tanto a una pared, sin percatarse qué tan cerca del concreto estaba su amada, a quien sin querer, estampilló contra un cartel que había en dicha construcción.

En el audiovisual se oye cierto estruendo del momento en el que Chía se mete el golpe; el mismo que se hizo viral y ha sido comentado por «Raquel y todo aquel». Sin embargo, lo que hicieron ambos fue reírse y ella continuó su evasión a la prensa.

Respondió inquietudes…

Pese a la contusión que sufrió la joven, Gerard Piqué habló sobre el supuesto TOC que había sufrido su actual arrejunte. «¿Ansiedad?, en serio. Oh, por favor, de verdad”, dijo el español entre risas y sarcasmo.

Así mismo, el ex de Shakira desmintió que Clara Chía estuviese por celebrar su cumpleaños el 7 de febrero. «Qué te has tomado tío, pero qué cumpleaños, si no es mañana”, le respondió el hombre al periodista.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

