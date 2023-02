España | El nuevo Ferrari de Carlos Sainz ya tiene nombre

A una semana de que Ferrari enseñe al mundo su nuevo coche para disputar el Mundial 2023 de Fórmula 1, la escudería italiana ha hecho público el nombre del vehículo que pilotarán Carlos Sainz y Charles Leclerc. En Maranello han preferido no romperse la cabeza y han optado por la siguiente denominación: SF-23.

«Este es el octavo automóvil de la Scuderia Ferrari en ser designado SF y la cuarta vez que también hace referencia al año en curso. En 2017 y 2018, el SF70H y el SF71H celebraron los años desde que se fundó la compañía Ferrari y en 2019, el SF90 reflejó los años desde que se creó la Scuderia. El auto de 2020 se llamó SF1000 cuando el equipo celebró su aparición número 1000 en el Gran Premio esa temporada», recordó el equipo en un comunicado.

Habrá que esperar hasta el 14 de febrero, cuando está programada la presentación del SF-23, para conocer el aspecto visual del nuevo coche rojo, aunque las escuderías suelen guardarse muchos detalles en este tipo de actos. La primera impresión auténtica del nuevo Ferrari sobre el asfalto se verá el 23 de febrero, cuando arrancará la pretemporada en Baréin.

ONE WEEK to go and our 2023 challenger finally has its name 🤩

Introducing… ✨ SF-23 ✨

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 7, 2023