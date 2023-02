“Estamos cansados de llorar cuando abrimos la nevera”

1532875

Caracas.- «Estamos cansados de sufrir, de llorar cuando abrimos la nevera y no tenemos comida. Entonces abres la alacena y tampoco tienes nada». Esa fue una de las razones que llevó al trabajador José Vicente, prefirió el anonimato porque labora en una compañía en manos del gobierno de Nicolás Maduro, a caminar desde plaza Caracas hasta el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el lunes, 6 de febrero.

Marchó con su cara cubierta con una bandana negra, un tapabocas con la bandera de Venezuela y una bandera en su espalda, donde anotó una serie de mensajes, entre los que se leían: “Salario justos ya”, “Te amo, mi Venezuela”, “Por mi país, por mi familia, por mi gente, por los indiferentes, por nuestra libertad, por Venezuela, Maduro vete ya” y “Pensión digna ya”.

Este empleado público afirmó que sale a las calles a protestar porque está cansado de pasar necesidades, de ver cómo sus familiares enfermos fallecen en los hospitales del país debido a la falta de insumos y de profesionales de calidad. Salió a exigir justicia porque «en este país no se puede vivir con dignidad».

“Vivimos en miseria porque no comemos bien, no tenemos para comprar los alimentos y nuestros hijos se mueren por falta de medicamentos y de especialistas, porque no hay en los hospitales. Aquí estamos bajo sangre, sudor y lágrimas”, sentenció este trabajador de la Administración pública mientras marchaba por la avenida Baralt.

José Vicente asegura que sale a marchar por amor a Venezuela y por la necesidad de que este país cambie pronto l Foto: Katherine Dona/El Pitazo

Rechazo a la confrontación

Junto a este trabajador también caminaron centenares de educadores y empleados públicos, entre ellos del sector universitario, quienes decidieron tomar las calles caraqueñas para exigir salarios dignos y rechazar los amedrentamientos que han recibido algunos sectores por participar en las protestas.

Los manifestantes denunciaron que en el punto de su concentración, el gobierno de Nicolás Maduro organizó algunas actividades para convocar a los trabajadores de la Administración pública. Sin embargo, los sindicalistas señalaron que con estas acciones solo buscan crear confrontaciones, y por eso, se acercaron hasta la sede del Ministerio del Trabajo.

A las afueras de esta institución gritaron: “Estamos protestando por un salario digno”. “No nos quitarán el derecho a protestar”. “Quiero la quincena de Tibisay Lucena, quiero el mercado que hace Diosdado”. «¿Y cuál? ¿Y cuál revolución? Si este Gobierno es hambre, miseria y corrupción», entre otras consignas.

La protesta en este sitio fue interrumpida por unos trabajadores de la institución, quienes se apostaron en las puertas cantando: «Con bloqueo o sin bloqueo, con Maduro me resteo«.

Respuestas del TSJ

El presidente de la Federación Nacional de Obreros de Educación Superior de Venezuela, Adrián Bolívar, señaló que el objetivo de esta movilización era enviarle un mensaje al gobierno de Maduro: “Es necesario que se escuche al pueblo que necesita un salario digno”.

Dirigentes sindicales denuncian que el gobierno de Nicolás Maduro intenta crear confrontaciones en sus concentraciones l Foto: Katherine Dona/El Pitazo

Asimismo, Bolívar le exigió al TSJ que se pronuncie sobre el recurso de amparo contencioso que se introdujo el 28 de septiembre del año 2022, es decir, hace cuatro meses.

«Si el TSJ tuviera autonomía institucional y fuera un poder independiente, ya debería haber dictado sentencia en relación con estos amparos; por el contrario, sigue dándole largas mientras nuestros pensionados pasan trabajo y necesidad». Así lo puntualizó el expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Rafael Arreaza, al llegar al máximo tribunal, donde una comisión recibió sus solicitudes.

Katherine DonaGran Caracas

