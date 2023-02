Gustavo Dudamel, nuevo director de la Filarmónica de Nueva York

El músico venezolano Gustavo Dudamel fue nombrado como el próximo director musical de la Filarmónica de Nueva York, en Estados Unidos (EE UU).

Dudamel compartió un comunicado el martes 7 de febrero en sus redes sociales en el que confirmó que asumirá el rol en 2026, luego de que concluya su actual contrato con la Filarmónica de Los Ángeles.

“Hoy me honra ser nombrado como próximo director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York, sumándose a un legado que incluye a grandes maestros”, expresó.

“Cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo mejor.”

“Every step we take on earth brings us to a new world.”

