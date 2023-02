La migración venezolana seguirá en aumento en 2023

El director del Centro de Investigaciones Populares, Alexander Campos, dijo al portal de noticias La Prensa Táchira que la migración venezolana aumentó en el año 2022, porque «se afianzo la tendencia de los movimientos de reunificación familiar».

El investigador explica que desde el año 2020 se está viendo movilizaciones de familias enteras, «la gran mayoría de sectores muy pobres y con niveles educativos muy bajos, son técnicos, cursaron sólo el bachillerato o primaria».

Un punto que resalta es el hecho de la cantidad de menores viajando solos teniendo como principal destino los Estados Unidos.

«Panamá informó que de 150 mil 327 venezolanos que cruzaron la selva del Darién en 2022, con destino a USA, unos 1.200 eran niños y alrededor de 115 estaban viajando solos».

Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 1 millón de venezolanos abandonan anualmente el país, el motivo principal del éxodo es la crisis económica por la que atraviesa Venezuela.

Un migrante dijo a La Prensa Táchira que lleva caminando dos semanas con su esposa y sus tres hijos de 10, 7, y 4 años desde Caracas y su destino final es Chile, a donde estima llegar en un mes. «Yo tenía un año en Chile, regresé hace 20 días a Venezuela a buscar a mí familia. Aquí no se puede vivir, no se encuentra trabajo y si uno tiene para comer no le alcanza para vestirse o comprarle algo a los niños».

Las proyecciones que tiene la OIM para 2023 es que la migración venezolana siga aumentando, según indica Campos, «estamos hablando que ninguno de los organismos estima que nuestra migración vaya a paralizarse o a ralentizarse, todo lo contrario, aumentará.

Con información de La Prensa Táchira