Nintendo Switch se convierte en la consola más vendida de su generación

Han pasado casi seis años desde que Nintendo Switch llegó al mercado, y está claro que dicha consola ha sido un auténtico éxito. El ritmo de ventas que fue capaz de mantener durante sus primeros años de vida generó mucho revuelo, y nos hizo pensar que al final iba a ser solo cuestión de tiempo hasta que se convirtiera en la consola más vendida de su generación, una previsión que finalmente se ha cumplido.

Nintendo Switch ha superado en ventas totales, desde su llegada al mercado, a PS4, una consola que llegó al mercado a finales de 2012, es decir, que jugaba con más de cuatro años de ventaja. Según los últimos resultados trimestrales de la gran N las ventas de Nintendo Switch en el tercer trimestre del año fiscal ascendieron a un total de 8,23 millones de unidades, lo que nos dejaría unas ventas totales de 122,55 millones de consolas desde su lanzamiento. PS4 lleva vendidas 117,2 millones de unidades.

La consola híbrida de Nintendo se ha convertido en el sistema más vendido de su generación, ya que por configuración de hardware, y por fecha de lanzamiento, se sitúa en terreno de PS4 y Xbox One, aunque como ya os hemos contado en otras ocasiones es menos potente que ambas, y por un margen considerable.

Ni la potencia ni la ausencia de sagas como Call of Duty han afectado a Nintendo Switch

Y esto es un golpe importante para Sony, quien llegó a decir en su momento que Microsoft quería ningunearla y convertirla en Nintendo para que no pueda competir con Xbox, en referencia al interés del gigante de Redmond por comprar Activision. Este comentario fue muy feo por parte de Sony, y eso hace que el puñetazo sobre la mesa de Nintendo haya sonado con más fuerza.

Fue Sony la que ninguneó a Nintendo con ese comentario, y la segunda la ha puesto en su sitio con una Nintendo Switch que, a pesar de ser menos potente y de no contar con el (según Sony) imprescindible Call of Duty ha arrollado en ventas a Xbox One y ha superado a PS4. Al final, está claro que una única franquicia no va a obrar milagros, y que el concepto de juego híbrido, unido a las franquicias exclusivas de Nintendo, han tenido mucho más peso que un juego que prácticamente se repite año tras año.

Nintendo Switch se sigue vendiendo a buen ritmo, pero está claro que ya se encuentra en la fase final de su ciclo de vida, y que es solo cuestión de tiempo hasta que la gran N lance al mercado una Nintendo Switch 2. No obstante, tened en cuenta dos cosas: la primera es que dicha consola no llegará, como muy pronto, hasta 2024, y la segunda es que esta no supondrá el abandono directo de Nintendo Switch, ya que lo más probable es que ambas coexistan durante un tiempo.

Si queréis mi opinión sobre cómo podría ser esa Nintendo Switch 2, creo que la compañía japonesa no va a arriesgar, y que al final lo que va a presentar es una nueva consola con el mismo enfoque híbrido de la original, pero con mejoras a nivel de diseño, calidad de construcción y obviamente con mayor potencia.