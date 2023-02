Perú | Congreso elegiría al nuevo integrante de la Mesa Directiva la próxima semana

La próxima semana se definiría el reemplazo de Digna Calle en la Mesa Directiva.

Mientras las bancadas de izquierda recolectan firmas para censurar a la Mesa Directa del Parlamento, el tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante, indicó que la próxima semana se elegiría al parlamentario que tendrá el cargo de segundo vicepresidente. Esto, luego de la renuncia de Digna Calle, de la bancada de Podemos Perú.

“(Para) la elección del segundo (a) vicepresidente tendría que ya esta semana iniciar el procedimiento. Primero lo que se hace es señalar una fecha máxima para recibir las listas y luego de eso se sesiona para elegir. La próxima semana ya tendríamos (el reemplazo de Calle)”, dijo a un medio.

Respecto a la renuncia de Digna Calle señaló que es un acto coherente por parte de ella, “porque quien se asume parte del problema tiene que dar un paso al costado, y tampoco se puede legislar desde el extranjero”.

Por otro lado, el congresista Enrique Wong, de la misma bancada que Digna Calle, señaló que su colega ya les había informado que no se sentía a gusto ni en la Mesa Directiva ni en el Congreso.

“Dijo que no se sentía a gusto en la vicepresidencia y en el mismo Congreso. Decía que nos vayamos todos, y nosotros le decíamos qué cuál es la razón”, expresó.

Además, indicó que por ahora no piensan hacer una solicitud para que un congresista de su partido sustituya a su compañera.

“No pensamos presentar un candidato”, dijo.

Pronunciamiento de Patricia Chirinos

La decisión de renunciar ha conllevado a que algunos congresistas opinen sobre eso. Tal es el caso de la parlamentaria Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, quien señaló que Calle no tiene bases políticas y que entró al Congreso porque su esposo (Aron Espinoza) ya no podía ir a una reelección.

«Es una señora que no tiene bases políticas y que creo que nada más entró al Congreso de la República porque su esposo ya no podía ir a una reelección. Es lo que sospechamos, que es por eso que ella ha querido el adelanto de elecciones, justamente porque como ella no es política y no le interesa el Congreso, quiere que el esposo se vuelva a elegir como congresista», aseveró.