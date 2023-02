Robo con subametralladoras provoca despliegue policial y militar

1532312

Funcionarios policiales y militares tomaron la urbanización El Ave María, ubicada en el municipio Simón Bolívar de los Valles del Tuy, estado Miranda, para garantizar la seguridad ciudadana luego del robo con una subametralladora.

El despliegue, donde participan 80 funcionarios, se mantiene desde el sábado, 4 de febrero, luego de la incursión de un grupo de delincuentes que robó en viviendas y a los clientes de una venta de perros calientes, así como al propietario del tráiler.

El grupo delictivo, conformado por al menos cinco hombres, mantuvo en vilo a los vecinos durante la semana pasada. Los individuos paseaban por el urbanismo con subametralladoras, granadas y armas cortas. Además, enviaron mensajes en el grupo de WhatsApp de la comunidad cobrando vacuna.

Una residente del urbanismo indicó a El Pitazo que algunos habitantes han preferido no salir de sus viviendas en estos dos últimos días por temor. “Hasta que no detengan a estos malandros, no estaremos tranquilos”, indicó en condición de anonimato.

«Carlos Capa» se desvincula de lo sucedido

A través de un audio enviado por WhatsApp, Deiber Johan González, alias «Carlos Capa», se desvinculó de lo ocurrido en El Ave María, como difundieron fuentes policiales, y responsabilizó de estos incidentes a las Cuadrillas de Paz (Cupaz).

“¿Qué pasa con esa gente? Que el Gobierno los tiene cuidando los barrios, las urbanizaciones y ellos se disfrazan para j… a la gente. Porque, ¿de dónde ellos van a sacar dinero para mantener a sus familias y vestirse?, si no tienen ningún trabajo estable”, indicó.

Equipo de CorresponsalesSucesos

