Yankees y sus invitados a los entrenamientos de primavera 2023

Restando menos de un mes para comenzar los entrenamientos, Los New York Yankees anunciaron la lista de jugadores invitados a los Spring Training por via de contratos de Ligas Menores.

La página oficial de Twitter de los New York Yankees dejó saber los nombres de los jugadores invitados a los Spring Training que no forman parte del roster de 40 jugadores del equipo, entre ellos hay prospectos cotizados como también veteranos que buscan regresar a las Grandes Ligas. Una gran normaliza en el mejor beisbol del mundo para estas fechas.

Lanzadores: Matt Bowman, Sean Boyle, Tyler Danish, Demarcus Evans, Ian Hamilton, James Norwood, Nick Ramirez, Lisandro Santos, D.J Snelten, Mitch Spence, Tanner Tully, Ryan Weber.

Infielders: Wilmer Difo (2B), Anthony Volpe (SS), Andres Chaparro (2B), Jesus Bastidas, Jamie Westbrook (3B).

Jardineros: Jasson Dominguez (CF), Willie Calhoun (RF), Rafael Ortega (1B/LF), Michael Hermosillo (LF), Elijah Dunham (LF),

Receptores: Rodolfo Duran, Josh Breaux, Carlos Narvaez, Austin Wells, Anthony Seigler.

Todos estos jugadores invitados por los Yankees a los Spring Training no pertenecen al roster de 40 jugadores del equipo

The Yankees have invited 29 non-roster players to 2023 Major League Spring Training. pic.twitter.com/EuLYVjtj3i — New York Yankees (@Yankees) February 7, 2023

Cabe destacar que entre los invitados se encuentran tres de los cinco mejores prospectos de la organizacion, tales como el jardinero Jasson Domínguez (#2), el campocorto Anthony Volpe (#3), el receptor Austin Wells (#4), el jardinero Elijah Dunham (#18), Jesus Bastidas, Andres Chaparro, Jamie Westbrook, Mitch Spence. El resto de los invitados son jugadores veteranos que llegaron a la agencia libre luego de cumplir los seis anos de servicios en Ligas Menores sin ser añadidos al roster de Grandes Ligas por ninguna organizacion. Otros ya lanzaron en las Mayores y buscan regresar al máximo nivel.

Se espera que las miradas estén puestas sobre los prospectos jóvenes Anthony Volpe, Oswaldo Peraza, Jasson Domínguez y por supuesto sobre los veteranos que aún no tienen una posición segura como titular en el equipo, ellos son Aaron Hicks y Josh Donaldson.

¿Y qué pasa con los otros jugadores?

Los jugadores que si estan en el roster de 40 jugadores, no necesitan ser anunciados como invitados, tales como: Ben Rortved (C), Everson Pereria (OF), Deivi García(RHP), Jhony Brito (RHP), Jimmy Cordero (RHP), Yoendrys Gómez, Randy Vásquez y Matt Krook digan presentes en los Spring Training.

Cabe destacar que el jugador que sea invitado a los Spring Training mediante un contrato de Ligas Menores y no hace el equipo de cara al Opening Day, tiene la potestad de irse a Ligas Menores o salirse del contrato.