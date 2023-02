Chile | Ganadores de «AntofaEmprende 2022» obtuvieron premio internacional de innovación educativa en México

La startup de educación Swarmob fue la única iniciativa chilena, de un total de 122 postulantes a nivel mundial, en ser seleccionada para adjudicarse el TPrize 2022, concurso organizado por el Institute of the Future of Education (IFE) del Tecnológico de Monterrey (México) y la Universidad de los Andes (Colombia), que busca fortalecer innovaciones que permitan mejorar las habilidades de los y las jóvenes de Latinoamérica para que puedan acceder a mejores oportunidades laborales.

Swarmob es una plataforma que tiene por objetivo sembrar en las nuevas generaciones la capacidad de coordinarse de forma distribuida, aprovechando los medios digitales dentro del contexto escolar para articular proyectos que contribuyan de forma colectiva a la transformación positiva del mundo, impactando en problemáticas sociales y medioambientales.

“La convocatoria tenía un desafío específico, buscaba herramientas que permitieran preparar a las y los estudiantes con la mentalidad y competencias necesarias para aportar a este futuro incierto que estamos enfrentando y es justo lo que hacemos, así que dije esta es mi oportunidad y quedamos”, explica el Director de Operaciones y Cofundador de Swarmob, Felipe Prado.

El premio consiste en la entrega de un financiamiento de $15 mil dólares más un programa de acompañamiento y colaboración con las instituciones organizadoras, que tiene como objetivo potenciar, pilotear y escalar las soluciones ganadoras durante todo el 2023.

“Nos emociona que soluciones como Swarmob contribuyan a reducir la brecha de habilidades en el mundo del trabajo que hay en los y las jóvenes de la región y cambiar el mundo a través de aprendizaje basado en proyectos sociales y ambientales, a través de nuestros programas”, comenta Sabrina Seltzer, Directora de transferencia y emprendimiento del Instituto para el Futuro de la Educación (IFE) del Tecnológico de Monterrey.

Ganadores de AntofaEmprende 2022

Swarmob nació a fines del 2017 para ayudar a las escuelas a transformar la manera en cómo enseñan, que los alumnos puedan desarrollar proyectos, colaborando en red y así generar mayor alcance. Este proyecto fue uno de los ganadores del AntofaEmprende 2022.

“Nos permitió llegar con más fuerza a la Región de Antofagasta, donde estábamos trabajando solo con el Colegio San Agustín. Gracias a AntofaEmprende llegamos a otros tres colegios, pero además nos sirvió para desarrollar un modelo integral de llegada a un nuevo territorio, articulándonos con actores claves del ecosistema local y desarrollando un sistema de pilotos de rápida experiencia de éxito en nuevas escuelas, que ahora vamos a replicar en México”, detalla el Director de Operaciones y Cofundador de Swarmob, Felipe Prado.

AntofaEmprende es un programa de Fundación Minera Escondida y Escondida | BHP que busca potenciar emprendimientos que generen transformaciones en el territorio, iniciativa que este 2023 cumple 10 años.