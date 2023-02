Colombia Petro le pide al equipo que negocia con ELN que consiga un cese al fuego

Bogotá, 8 feb (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se reunió este martes con la delegación gubernamental que negocia un acuerdo de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para pedirles que intenten pactar cuanto antes un cese el fuego.

Petro conversó durante una hora con los miembros de la delegación, encabezada por Otty Patiño, para conocer los avances alcanzados en Venezuela y concretar los objetivos de la próxima ronda de negociaciones que comenzará el lunes próximo en México.

El principal objetivo que pidió el presidente es llegar a un acuerdo de cese al fuego con la guerrilla, según detallaron a EFE fuentes de Presidencia.

Las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que estuvieron interrumpidas durante cuatro años, se reanudaron el pasado 22 de noviembre en Caracas con el auspicio de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes.

El Gobierno quiere acordar un cese el fuego bilateral con el ELN para reducir la intensidad del conflicto y, con ese propósito, el pasado 31 de diciembre, minutos antes de la medianoche, Petro anunció la entrada en vigor de esa medida, con una duración de seis meses, pero la guerrilla lo desmintió días después con el argumento de que no había sido acordado en la mesa de diálogos.

«El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN», indicó el grupo armado en un comunicado divulgado el pasado 3 de enero.

Tras ese incidente, el ELN llegó a asegurar que la negociación de paz estaba «en crisis», lo que llevó al Gobierno a anular el decreto que ordenaba la suspensión de operaciones militares y policiales contra esa guerrilla, al tiempo que le pidió «una tregua verificable».

Sin embargo, semanas después las partes volvieron a reunirse en Caracas, donde el 21 de enero informaron que discutirán la posibilidad de un cese al fuego bilateral a partir del 13 de febrero, cuando arrancará en México el segundo ciclo del diálogo.

«En dicho ciclo se abordará el tema de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. De manera simultánea, se empezará a tratar y acordar un cese al fuego bilateral», señalaron en la declaración conjunta leída al término de esa reunión extraordinaria.

Aquí más Noticias de Política