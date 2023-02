Docentes denuncian terrorismo laboral en Nueva Esparta

Los docentes insulares denuncian «terrorismo laboral» en Nueva Esparta debido a las presiones a las que han sido sometidos durante este mes de protestas. Esta vez señalan a miembros del Consejo de Derecho del Niño, Niña y Adolescente (CEDNA) de hostigarlos.

El presidente del Fenatev, Fermín Rivero, lamenta que el CEDNA criminalice la protesta de los docentes y no las condiciones de las escuelas.

«A mi juicio el CEDNA no está cumpliendo con sus obligaciones por la ley. Tenemos artículos como el 30 de la Ley Orgánica del Niño y Adolescente que establece que el niño debe tener una alimentación balanceada. Eso no lo ve el CEDNA. Las estructuras de las escuelas están en pésimas condiciones. Eso no lo ven».

Rivero aseguró que no registran casos similares a la de la docente Carmen Sulay Rojas, la cual quedó destituida por manifestar y expresar su sentir. «Han llegado a las escuelas los representantes del CEDNA. A algunos directores les hago un llamado a dejar el terrorismo laboral en Nueva Esparta».

Maestros aseguran que el terrorismo laboral es penado

Asimismo, Rivero resaltó que esta situación también es penada en la ley y no es justo que los docentes con todas las precariedades que viven también sean hostigados.

«Tienen que ir a una escuela es el piso, porque más del 80% de las escuelas están en condiciones lamentables. No hay agua en los baños, ni siquiera hay bebederos».

Esta semana los docentes de Nueva Esparta estarán realizando una marcha en Santa Ana en el municipio Gómez. Mientras que el próximo 14 de febrero estarán en Punta de Piedras. La intención es municipalizar la protestas y que todo el estado sepa la precariedad salarial que aqueja a los maestros.