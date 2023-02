España | El ‘feminista’ Sánchez humilla a Pilar Llop y le hace comerse el marrón del Sí es Sí

Hoy en LA ANTORCHA, Vicente Gil analiza la humillación de Pedro Sánchez a la ministra de Justicia, Pilar Llop, haciéndole responsable de la ley del Sí es Sí. Llop se ha arrodillado hoy ante el Congreso asumiendo «toda la responsabilidad». Como decíamos ayer, Llop se ha inmolado por Sánchez. Irene Montero sigue en el banco azul.

Hablamos con la diputada del PP, Marga Prohens, que ha vapuleado a la ministra de Justicia, y con Noelia Núñez, portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid, que nos comentará el último vídeo en redes de Ione Belarra. La ministra se ha grabado con su bebé en la puerta de un centro de salud de Madrid asegurando que no había encontrado pediatra. De paso, en el vídeo ha llamado a acudir a la manifestación anti Ayuso del domingo, supuestamente, en favor de la sanidad pública.

Belarra no dice qué centro de salud es. Monedero hizo algo parecido hace pocas semanas citando cuál era y asegurando que no le daban cita hasta muchos meses después. En pocas horas, Twitter se llenó de usuarios que habían conseguido cita en ese centro de salud para el día siguiente y sin ningún problema.

Y hablamos de Ciudadanos. Hace unos días adelantamos en LA ANTORCHA la posibilidad de que Villacís no obtuviera ni los avales de sus compañeros en las primarias para ser la candidata al ayuntamiento de Madrid después de todo lo ocurrido. Dicho y hecho. No los ha conseguido y Villacís será ‘manu militari’ la candidata. Una historia que, no descarten, aún puede dar sorpresas hacia el mes de abril cuando haya que formalizar las listas ante la Junta Electoral y se disuelvan los ayuntamientos.