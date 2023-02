hay diferencias con el Gobierno sobre canasta básica

1533061

Caracas.- El secretario nacional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), José Elías Torres, aseguró que como parte del proceso de diálogo tripartito que llevan a cabo con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para determinar el ajuste de salario mínimo, el gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar montos de canasta básica diferentes a los calculados por su administración.

“Ellos insisten en que tienen sus estadísticas, las cuales no están actualizadas y nosotros no confiamos. Consideramos que hay que revisar realidades”, dijo Torres en entrevista telefónica con El Pitazo.

El representante sindical señaló que las partes coinciden en que el artículo 91 de la Constitución establece que el salario se debe ajustar a las necesidades de los trabajadores y que la referencia es la canasta básica. “Cuando entramos en la discusión vemos cuál canasta básica, hay varias pero la idea es acercarnos a una. Pedimos unas estadísticas actualizadas o que construyamos nuestra propia canasta básica”, insistió.

En ese sentido, condenó que en el país no existan estadísticas oficiales actualizadas que permitan determinar cuál debe ser el nivel de ingreso de los venezolanos. “Necesitamos una referencia para empezar a discutir y esos son los indicadores que hemos exigido. En la última consulta que hicieron el año pasado nos mandaron unas estadísticas desactualizadas e insuficientes para establecer un salario que cubran las necesidades”, resaltó.

“Todos (los representantes de las centrales sindicales y Fedecámaras) estamos de acuerdo en que el salario mínimo de los trabajadores debe ser revisado y aumentado a la mayor brevedad”, indicó. Asimismo, reiteró la necesidad de que también se revisen las políticas cambiaria, los controles de la inflación y las políticas fiscales, factores que, según dijo, afectan los ingresos de los trabajadores.

Un salario de emergencia

Entre las propuestas que realizó esta organización sindical destaca la aprobación de un salario de emergencia. Piden que un ajuste salarial lo más pronto posible para dar respuesta a las necesidades urgentes de los trabajadores. Mientras tanto, la comisión técnica continuaría reuniéndose para determinar el mecanismo apropiado para la fijación del salario mínimo.

“Mientras nos ponemos de acuerdo en la parte técnica, los trabajadores deberían recibir de inmediato un ingreso que medio ayude a aliviar las cargas que tienen, llevar comida a la mesa y aliviar problemas de salud. Nosotros hablamos de las necesidades de los trabajadores y el promedio que se está manejando en los países vecinos. Debe ser como mínimo acorde con esas necesidades, luego en la comisión técnica veremos si se mantiene o tendrá que ajustarse hacia arriba”, apuntó.

Insistió en que no manejan un monto concreto, pero admitió que existen aspiraciones a su juicio razonables que el Ejecutivo no podrá aceptar. Por ello piden un aumento “decente” que se vaya ajustando hasta que se pueda equiparar a lo establecido en la Constitución nacional.

Asimismo, aclaró que no es un acuerdo de las reuniones sino una exigencia en la que coincidieron las centrales sindicales que acudieron al encuentro y quedó sobre la mesa, por lo que esperan que sea revisada en los próximos días.

Las sanciones como excusa

Torres recordó que uno de los argumentos que utiliza el gobierno de Maduro para justificar el bajo salario mínimo se relaciona con las sanciones de Estados Unidos. En ese sentido, indicó que este tema no debe ser el centro de la discusión. Además asegura que desde el organismo que dirige no tienen problema en aceptar que algunas sanciones pudieron perjudicar la economía, pero no representan un pretexto para negarse a aprobar un ajuste salarial.

“No es el centro de la discusión. Hay otras cosas y tenemos que revisar esa serie de políticas que se han hecho y han enterrado el salario y la economía de Venezuela”.

“No hay disposición para ajuste salarial”

Con relación al planteamiento del salario de emergencia, indicó que el gobierno de Nicolás Maduro no ha demostrado mucho interés. “No quiere dejar que el tema salarial entre en las prioridades de las discusiones”, dijo.

Señaló que con los otros convenios que se discuten como parte de la mesa de diálogo tripartita que acompaña la OIT los representantes del gobierno de Maduro acceden a conversar y discutir los números, pero en el tema salarial no percibe voluntad política.

“Nosotros tenemos que insistir porque no hay otra manera de que el gobierno entienda que hay una emergencia nacional que se debe atender inmediatamente”, apuntó.

Las protestas, un pilar fundamental

Para el secretario general de la CTV, las protestas que se han intensificado desde enero han sido fundamentales para el logro de algunos avances. En ese sentido, recordó que con las protestas los educadores lograron el año pasado que el Estado les reconociera parte de su deuda.

“En cualquier país del mundo los resultados se logran con la gente en la calle manifestando en el marco de la Constitución. Se están demostrando las necesidades reales de los trabajadores. La protesta bien organizada y dirigida debe ser efectiva para lograr resultados y esto fortalece las discusiones, no hay otra manera”

Kemberlyn TaleroEconomía

