Mónica Pascualotto habló de su pérdida

La presentadora de televisión y youtuber venezolana Mónica Pasqualotto o La Pasqualotto, como se le conoce en los medios de comunicación contó en su canal de YouTube que está pasando por un período difícil tras perder su último embarazo.

Mónica cuenta que ella que junto a su esposo Ralph Kinnard decidió hacer la transferencia del embrión el pasado 23 de diciembre. La Pascualotto detalla como fue el proceso de fertilización y al cabo de unos segundos empieza a llorar y a contar el duro momento cuando se enteró que su bebé ya no tenía vida.

“Semana 10, llegamos, por primera vez había tenido náuseas, yo nunca he sentido malestar de náuseas, empieza a hacer el ultrasonido y de repente lo veo como callado revisando el ultrasonido. Había como un silencio y paré la cámara, y cuando paro la cámara le digo “no tienes buena cara” y en ese momento me dice ‘Mónica no hay latido»

“El vacío que uno siente, uno quiere como borrar el momento y salir de todo y decir ya, salir de este mal sueño, y no, creo que es importante sentir el proceso, sentir el dolor, sentir el duelo. No importa si no tienes hijos, si tienes hijos y si fue a la semana cinco apenas te enteraste o si fue a la semana veinte, el dolor puede ser inmensamente profundo” agregó Pasqualotto.

La presentadora es enfática en que se respete el dolor por el que está pasado, hablar es una manera de drenar todo lo que está sintiendo en este momento y si alguna persona está pasando por algo parecido, «quiero que sepas que el dolor va a pasar, pero hay llorarlo y sentirlo».