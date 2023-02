Amanda Dudamel no viajará a Tailandia con el Miss Universo

La primera finalista del Miss Universo Amanda Dudamel, comentó que fue invitada a un proyecto con la organización Miss Universo al cual decidió no asistir. En este caso, Dudamel Newman ha anunciado a sus fanáticos que este habría sido su primer viaje de trabajo con la máxima organización de belleza mundial, donde estaría compartiendo con sus compañeras Andrea Martínez, de República Dominicana y R’Bonney Gabriel, Miss USA, nueva soberana universal.

No obstante; la diseñadora de modas venezolana ha revelado que durante este mes de febrero tiene otros compromisos que llevar a cabo por lo cual no asistirá a Tailandia. Recordemos que la empresaria y dueña del Miss Universo, Anne Jakkaphong, anunció que no solo trabajaría con la ganadora del certamen sino con las candidatas del TOP 3, donde se incluye a Venezuela.

Dudamel explicó a su compañera de Estados Unidos que tiene unos compromisos que le impiden asistir, pero no descarta estar en los próximos trabajos que haga la organización

En este caso, la Miss Venezuela aseguró que le comunicó su decisión tanto a la nueva propietaria de Miss Universo Anne Jakkaphong, como al equipo de trabajo quienes ansiaban que ella fuera.

Con información de Gossipvzla