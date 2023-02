Disney Pixar confirma producción de «Toy Story 5»

En 1995 Pixar estrenó su primer largometraje, una obra maestra, «Toy Story» llegaba a la gran pantalla como la primera película animada con efectos digitales de la historia del cine. Ahora, casi tres décadas después, Disney ha anunciado que está preparando su quinta parte.

Todo parecía indicar que con «Toy Story 4», el director Josh Cooley y el productor (y director de la primera y la segunda parte) John Lasseter, habían logrado un broche final perfecto. Una agridulce despedida que marcó un antes y un después en la saga y que podría haber sido, sin duda, un final definitivo.

Posteriormente, se estrenó el primer «spin off» de la franquicia «Lightyear», sin gran éxito en taquilla, sobre el coprotagonista de la historia, posible indicio de que la trama principal habría llegado a su desenlace.

Sin embargo, ahora se cumple lo vaticinado justo por Tim Allen, quien da voz al personaje Buzz Lightyear. «Una vez has llegado a cuatro películas, y ya has sobrepasado la trilogía, no hay ninguna razón para no sacar una quinta parte», dijo el actor en 2019.

El anuncio fue hecho durante la presentación de los resultados del gigante audiovisual del primer trimestre de su ejercicio fiscal, por el director ejecutivo Robert (Bob) Iger, donde no dio mayores detalles de cuando está previsto su estreno, de qué tratará la nueva película o si aparecerán personajes tan importantes como Woody.

Despidos en Disney

Este anuncio coincidió con otro no tan alentado: Disney no esquiva los despidos y llevará a cabo 7.000, cerca del 3% de su plantilla, así como una reducción de costes que afectará a sus contenidos.

Los ejecutivos de Disney comunicaron los despidos dentro del plan de reducción de costes que pretenden llevara cabo. La cifra que pretenden alcanzar es de 5.500 millones de dólares (unos 5.133 millones de euros). De estos, 3.000 millones (alrededor de 2.800 de euros) corresponderán a los contenidos.

Respecto a los contenidos y el «streaming», Disney asegura que la empresa ha sufrido una pérdida de 2.4 millones de suscriptores en su servicio Disney+, coincidiendo con el aumento de precios de la plataforma. Ha admitido que esta plataforma sufre pérdidas, aunque no ha especificado más detalles al respecto.

En tal sentido, el director Robert Iger ha aseverado que el coloso del entretenimiento va a cometer una «transformación» para buscar la rentabilidad de su negocio de streaming.

De esta manera, una estrategia para lograr ganar adeptos puede ser lanzar nuevas cintas que recuperen historias con gran acogida entre el público. Y en esta línea, además de «Toy Story 5», el gigante estrenará las secuelas de «Frozen» y «Zootopia».

Con información de Versión Final