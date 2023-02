Posible lineup de República Dominicana para el Clásico Mundial 2023

En vista de que ya se sabe cuáles jugadores asistirían y cuáles no por parte de República Dominicana en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, es cuando es el momento indicado para proyectar un posible lineup de dicha selección de peloteros.

This lineup is just not fair pic.twitter.com/n4Ux1Jsdno

— Starting 9 (@Starting9) February 9, 2023