Docentes comienzan a cobrar su quincena este #10Feb

Este viernes, 10 de febrero, el Ministerio para la Educación informó que se está realizando el abono de la primera quincena del mes para los docentes, personal obrero y administrativo.

Después del aumento salarial en mayo de 2022, el salario base de un maestro de educación primaria varía de los 264,69 a los 600,89 bolívares, dependiendo de la categoría en la que se encuentre y las horas laborales. Con la devaluación de la moneda nacional ante el dólar, según la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV) de 24,20 Bs., el sueldo sería entre 10,93 y 24,83 dólares.

Cientos de educadores han calificado esta situación como «sueldos de hambre» desde que iniciaron las protestas por un salario digno.

Ante al pago de la quincena, algunos docentes usaron las redes sociales para quejarse y manifestar lo poco que pueden comprar con el dinero que reciben por su trabajo.

Uno de ellos, quien se identificó como Eli Saúl González, le preguntó al gobierno de Nicolás Maduro: «¿Cómo pretenden que vayan a trabajar todos los días hambrientos y sin pasajes?», al tiempo que agregó: «Se cuenta y no se cree, la quincena de un docente solo alcanza para hacer un almuerzo».

Mientras que otro usuario detalló que el gobierno de Maduro no valora a los docentes ni le interesa que formen un ciudadano educado. «La sucia dictadura para nada valora los docentes; no les paga su quincena al día, no le interesa que formen un ciudaano educado en valores y principios, inteligente; solo busca un ciudadano irreverente, guerrerista, zombie, manipulable, dependiente y facilista», dijo.

Por su parte, el usuario Carlos Luna escribió sobre la indignación para un docente con 23 años de servicio y que su quincena solo llegue a $14,75. Recordó además que a más de un mes de protesta no reciban respuestas a sus demandas laborales.

