Jóvenes no se encuentran inscritos en el Registro Electoral

Al menos siete millones de votos están en riesgo de perderse debido a que muchos jóvenes venezolanos no se encuentran inscritos en el Registro Electoral del país.

En las últimas semanas, varios activistas han pedido la activación de los puntos del CNE para que los interesados puedan registrar sus datos. Sin embargo, también hay desinterés en algunos, debido a la coyuntura política del país.

“No estoy inscrita en el Registro Electoral porque no quiero votar. Porque siento que las elecciones el esfuerzo que realiza el venezolano para ir a votar no es respetado el voto del pueblo”, explicó Paolys Corolina de 21 años del estado Bolívar.

Por su parte, Randy Barbiere de 19 años, oriundo del estado Carabobo señaló: “No estoy inscrito en el Registro Electoral porque no estoy aficionado con la política”.

Registro Electoral en Venezuela

Sin embargo, explicó: «No me siento en confianza con el sistema electoral de país por el tema de los votos de las elecciones pasadas”.

“No estoy inscrita en el Registro Electoral por qué no me llama la atención todavía”, explicó Laura Lemus de 19 años, oriunda de Nueva Esparta.

Además, señaló que está “motivada a participar en las elecciones presidenciales ya que las decisiones de este país dependen del presidente».

Por su parte, Maikol Ramírez Monroy de Táchira señaló: “No estoy inscrito en el Registro Electoral y no he tomado en consideración votar en las elecciones del 2024, pero si me llego a registrar es posible que vote”.

Sin embargo, otros jóvenes que, si se encuentran interesados en participar, no han podido inscribirse debido a que el Registro Electoral no se encuentra constantemente abierto.

“No estoy inscrita en el Registro Electoral porque en las últimas jornadas que se han realizado tanto en la sede Cumaná como de Carúpano no he asistido por falta de comunicación”, explicó Lauriane Brusco, de 20 años, oriunda de Sucre.

Asimismo, añadió: “La verdad es que siempre me entero después que ha finalizado la jornada y por la página del Registro Electoral no me permite registrar vía online, todo tiene que ser en persona”.