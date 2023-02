Kristen Stewart se pondrá en la piel de Susan Sontag

Tras haber interpretado a la princesa Diana de Gales en el filme Spencer del chileno Pablo Larraín, Kristen Stewart afrontará el reto de interpretar a la filósofa y escritora neoyorquina Susan Sontag en la cinta Sontag, de Kirsten Johnson.

El guión será escrito por Johnson (Deadline, 2004) y Lisa Kron (Sex and the City, 2008) y estará basado en la biografía galardonada con el Premio Pulitzer Sontag: Her Life, del escritor Benjamin Moser, según informó el medio británico especializado Screen Daily.

La cinta retratará cuatro capítulos de la vida de la también activista política, cineasta y guionista, en un filme que mezclará el drama con el documental.

El proyecto se dio a conocer unos cuantos días antes de que se lleve a cabo el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde Stewart fungirá como jurado, aprovechando que será en dicha ciudad donde comenzará el rodaje del filme.

La actriz de 32 años de edad ha forjado parte de su trayectoria como protagonista de películas basadas en la vida de mujeres importantes de la historia.

Además de su papel como la princesa de Gales, Stewart dio vida a la actriz francesa de la nueva ola Jean Seberg en Seberg, y también interpretó a la sospechosa de asesinato de uno de los juicios más famosos en Estados Unidos, Lizzie Borden, en la cinta Lizzie.

Y una de sus actuaciones más celebradas ha sido su interpretación de la rockera Joan Jett en The Runaways, que sigue el ascenso de una de las bandas de rock femeninas más icónicas de la historia.

Sontag, que falleció en 2004, es reconocida por obras como Illness As a Methaphor, Against Interpretation, así como por sus análisis de la cultura de masas de los Estados Unidos.

El filme también tendrá localizaciones en ciudades como California, Nueva York, París y Sarajevo. EFE