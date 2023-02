México | Andy Reid apunta llevar a Chiefs a vencer al ex equipo en el Super Bowl

PHOENIX (AP) — Andy Reid ya demostró que puede ganar el gran juego en Kansas City después de quedarse corto varias veces durante sus 14 temporadas en Filadelfia .

Llevar a los Chiefs a una victoria sobre los Eagles en el Super Bowl el domingo consolidaría aún más sus credenciales para el Salón de la Fama y se sumaría a su legado.

“Escucha, tuve 14 grandes años allí”, dijo Reid sobre Filadelfia, donde ganó más juegos que cualquier otro entrenador en la historia de la franquicia. “Me encantó cada minuto de él. Es una gran organización. Todavía estoy cerca de la gente de allí. Fue genial ver a los niños que habíamos reclutado que ahora son jugadores veteranos, jugadores All-Pro, en ese equipo. Tuve la oportunidad de darles un abrazo, y ahora vamos por caminos separados y nos preparamos para jugar”.

Reid, Patrick Mahomes y los Chiefs (16-3) buscan ganar su segundo campeonato de Super Bowl en cuatro temporadas. Vencieron a los San Francisco 49ers hace tres años y perdieron ante Tom Brady y los Tampa Bay Buccaneers después de la temporada 2020.

Jalen Hurts y los Eagles (16-3) presentan un duro desafío . Tienen una ofensiva dinámica y una defensa tacaña con ambas unidades impulsadas por líneas dominantes.

El enfrentamiento está lleno de historias intrigantes más allá de Reid enfrentando a su ex equipo. El ala cerrada de los Chiefs All-Pro, Travis Kelce, y el centro All-Pro de los Eagles, Jason Kelce, se convertirán en los primeros hermanos en enfrentarse en el Super Bowl. Será el primer Super Bowl con dos QB titulares negros. Además, Reid no retuvo al ahora entrenador de los Eagles, Nick Sirianni, cuando era asistente en Kansas City en 2013.

Todo eso llenó historias, creó contenido y aumentó la expectación que condujo al juego.

Pero, en el campo, este es un verdadero enfrentamiento de pesos pesados. Es la primera vez que los dos sembrados No. 1 de la NFL están aquí desde que los Eagles vencieron a los New England Patriots 41-33 para capturar su primer Trofeo Lombardi hace cinco años.

Los equipos están igualados. Los Chiefs lideraron la NFL en ofensiva anotadora y yardas totales. Los Eagles fueron terceros en general en ambas categorías. Los Eagles tienen una ventaja en defensa con la unidad clasificada No. 2, mientras que los Chiefs están en el puesto 11.

La defensa de Philly es tan desagradable que Mahomes ni siquiera pudo señalar un área destacada.

“Son geniales en todas partes”, dijo Mahomes. “Es difícil elegir uno. Probablemente diría la línea defensiva porque tienen una tasa histórica de capturas y la forma en que pueden llegar al mariscal de campo. Todo el mundo sabe que todo empieza desde el principio. Así que será un gran desafío para nuestra línea ofensiva tratar de hacer lo que puedan en el juego terrestre y el juego de pases de protección y bloqueo de carrera. Pero tienen grandiosos DB, grandiosos apoyadores”.

Mahomes and Hurts terminó 1-2 en la votación para el Jugador Más Valioso de la NFL AP . Ambos han estado lidiando con lesiones. Mahomes jugó el partido de campeonato de la AFC con un esguince grave en el tobillo. Hurts se perdió dos juegos al final de la temporada por una lesión en el hombro.

Harán todo lo posible una vez más y tendrán mucho tiempo para descansar en la temporada baja. Cualquier QB que obtenga una mejor protección probablemente determinará el ganador.

“Si cometes un desliz, puede hacerte pagar con sus piernas, su brazo, como pueda”, dijo el apoyador de los Chiefs, Willie Gay. “Solo tenemos que abordarlo como si fuera un arma. Esta semana sabemos que es una gran clave para nosotros. Tenemos que frenarlo”.

Mahomes también puede hacerlo todo. Ganó su segundo premio MVP de forma aplastante, obteniendo 48 de 50 votos de primer lugar. La semana adicional de descanso ha ayudado a que su tobillo sane, por lo que los Eagles tendrán que desconfiar de su capacidad para crear jugadas con las piernas.

“Es uno de los mariscales de campo de la liga que aún no he podido capturar o que aún no he logrado”, dijo el corredor de punta de los Eagles, Haason Reddick, quien fue un equipo de demolición de un solo hombre en el juego por el título de la NFC contra los 49ers. “Si puedo llegar a él y lo consigo en el Super Bowl, eso será histórico para mí”.

