▷ En el Día de la Juventud: Jóvenes marcharon hasta el CNE en Caracas #12Feb

El Movimiento Estudiantil venezolano se movilizó este domingo a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas, con el fin de conmemorar el Día de la Juventud y exigir al ente comicial el cumplimiento de sus derechos electorales.

Los jóvenes integrantes de diversos partidos políticos y grupos universitarios acudieron con las cajas representando a cada uno de los estados venezolanos y el número de personas que no se han inscrito o que el ente electoral no ha actualizado sus datos.

Al respecto, Jesús Mendoza Morales, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), aseguró que “este día no tenemos nada que celebrar (…) No tenemos oportunidades para trabajar ni una ley de primer empleo”.

Mendoza adelantó que los jóvenes saldrán de nuevo a las calles este 13 de febrero. En Caracas, llegarán hasta la sede principal del ente electoral en el centro de la ciudad, a las 9 de la mañana.

“Para votar hacen falta 3 millones de jóvenes que no están inscritos en el Registro Electoral. Sr. Calzadilla, responda. ¿O es que no quieren que los jóvenes voten porque saben que no tienen el voto juvenil? Los jóvenes quieren votar y es necesario que pueda darse la inscripción”, recalcó.