Cabello advirtió a militantes del PSUV que no deben crear listas 1×10 falsas para las presidenciales

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), advirtió a los militantes de la organización que no deben crear listas 1×10 falsas para las próximas elecciones presidenciales pautadas para el próximo 2024.

Las listas 1×10 son una estrategia implementada por el PSUV en todas las elecciones que se llevan a cabo en el país. Consiste en que un militante debe hacer una lista con 10 votantes, a quienes les debe explicar el proceso e incluso asegurar si necesitan ayuda con el traslado a los centros de votación. También deben verificar si efectivamente las personas acudieron a votar.

«Nuestra tarea inmediata es la conformación del 1×10 electoral, no pueden los equipos estadales ni municipales permitir que haya una lista chimba. No puede haber mentiras en la conformación del 1×10. Si son 10 que sean 10, si son 2 que sean 2. Ponen 30 y luego no vota ni la persona que hizo la lista», dijo durante un acto de juramentación del equipo político estadal del PSUV en Carabobo.

Señaló que los militantes del PSUV tienen la responsabilidad de organizar y unir a toda la ciudadanía.

«En poco tiempo cuando llame el CNE, va a haber elecciones, en cualquier momento. Las que tocan según el cronograma son las presidenciales, por lo tanto nosotros debemos estar preparados, que no nos agarren fuera de base», insistió.

El miércoles, Cabello amenazó con presentar una propuesta de ley ante la Asamblea Nacional electa en 2020 para inhabilitar políticamente de por vida a dirigentes opositores que, según, atenten contra el país.

“La inhabilitación por toda la vida para aquellos que atenten contra la patria, contra los niños y niñas, eso lo puede hacer esta Constitución. Estoy trabajando una ley, ojalá podamos presentarla pronto”, advirtió el oficialista durante su programa Con el mazo dando, que transmite Venezolana de Televisión.