Rihanna, la superestrella que vuelve a actuar después de 5 años

Rihanna regresará a los escenarios este domingo 12, tras cinco años sin cantar en vivo. La barbadense volverá por todo lo alto, en el intermedio del Super Bowl LVII (57), uno los shows más codiciados en la escena musical.

El espectáculo representa también un nuevo umbral para Rihanna, de 34 años de edad, al unirla al estelar grupo de estrellas femeninas que han protagonizado el evento, un club que va de Madonna a Beyoncé, pasando por Katy Perry, Jennifer Lopez y Shakira.

Cabe destacar que en sus inicios, el half time o intermedio del Super Bowl era amenizado por bandas estudiantiles y otros ensambles. Fue en la década de los 90 cuando comenzaron a presentarse en ese medio tiempo artistas de gran relevancia.

De acuerdo a la revista Billboard, las superestrellas comenzaron a verse en el Super Bowl XXV (1991) con la boy band New Kids on the Block, un fenómeno de masas en ese momento. Posteriormente, la presentación de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII (1993) marcó un hito en la cultura pop y convirtió el show en un evento mundial.

A continuación te destacamos a algunas de las mujeres que han hecho historia en este intermedio como headliners o estrellas principales, lo que deja fuera a las que han formado parte de actuaciones corales.

Diana Ross, 1996

Con 18 hits número uno en su haber (combinando sus éxitos con The Supremes y lanzamientos en solitario), Ross interpretó 10 de sus temas icónicos, incluso, haciendo espacio para un cover del clásico de Gloria Gaynor, «I Will Survive». Vanessa Williams cantó el himno nacional en el juego.

Madonna, 2012

Según el portal , ThisIsDig, más de 114 millones de espectadores que vieron el espectáculo de medio tiempo de Madonna, quien interpretó algunas de las mejores canciones y su recién lanzado single «Give Me All Your Luvin’». La Reina del Pop tuvo como invitados a Cee Lo Green, LMFAO, M.I.A. & Nicki Minaj.

Beyoncé, 2013

La Queen B lo hace todo a lo grande siempre. Y su primera aparición en el intermedio no es la excepción. Su actuación recibió tres nominaciones a los Emmy, incluyendo la de Programa de entretenimiento de acción en vivo de forma corta.

«Beyoncé absolutamente arrasó. Ella fue el paquete completo. Su voz y sus bailes fueron fenomenales, y la pompa y los efectos especiales fueron increíbles», destacó en su momento Bleacher’s Report.

Katy Perry, 2015

La actuación de Perry fue fuera de serie. Ese show fue visto por 118.5 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el intermedio más visto de la historia, según datos de Nielsen.

Perry tuvo como invitados en ese espectáculo a Missy Elliot y Lenny Kravitz. La actuación de Perry incluyó «Roar,» «Dark Horse,» «California Gurls» y «Firework», y dejó como recuerdo viral a Left Shark (uno de los bailarines vestido de tiburón que falló en todas las coreografías).

Lady Gaga, 2017

Esta presentación recibió seis nominaciones a los Emmy, más que cualquier otro espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en la historia. «A través de su increíble música, coreografía y mensaje unificador, Lady Gaga creó una actuación única que será recordada en los próximos años», dijo Mark Quenzel, vicepresidente senior de programación y producción de NFL Network sobre el show. Gaga tuvo auna audiencia estelar de 115 millones de espectadores.

Jennifer Lopez y Shakira, 2020

Luego del desastre del año anterior, que tuvo a Maroon 5 (con Travis Scott y Big Boi como invitados), le correspondía a las divas latinas volver a atraer la atención del público. Y lo hicieron. Su presentación es una de las más recordadas en historia del Super Bowl, es la más vista del evento en YouTube y en su día generó más tuits que el mismo juego del Super Bowl.

Además de potenciar el valor el ritmo latino y el empoderamiento de la mujer, ese show también es recordado por ser el último gran concierto antes de la pandemia del covid-19. Bad Bunny, J Balvin y Emme, la hija de JLo y marc Anthony, fueron los invitados de la noche. 103 millones de personas sintonizaron la actuación. Demi Lovato cantó el himno ese año.

Rihanna, 2022

La diva de Barbados promete presentar un espectáculo de 13 minutos que le haga justicia a los éxitos que ha conseguido en sus 17 años de carrera.

«Algunas canciones tendrán que quedar fuera por el tiempo, y esto es justo», dijo Rihanna durante una rueda de prensa. «Hicimos un buen trabajo en la reducción de la lista. Probablemente, haya habido unas 39 versiones del setlist ahora mismo. Estamos en nuestra 39. Cada pequeño cambio cuenta».» «, dijo, enfatizando que la lista de temas se hará público unas horas antes del show.

La vocalista, que dio a luz hace unos meses, señaló que para ella este show representa una forma de destacar a las mujeres afrodescendientes.

«Esa es una gran parte de por qué es importante para mí hacer este espectáculo. Representar a mi país, Barbados. Representar a las mujeres negras en todas partes. Eso es muy importante», agregó.

El intermedio del Super Bowl LVII tiene como hora tentativa de inicio las 8 pm (dependerá del juego), y se verá en Latinoamérica en la seña paga de ESPN 2.

Cabe destacar que el cantante country Chris Stapleton, ocho veces ganador del Grammy, se encargará de cantar»The Star-Spangled Banner», el himno de Estados Unidos. Antes del himno nacional, el cantante y productor Babyface interpretará «América the Beautiful» y Sheryl Le Ralph, de la serie»Abbott Elementary», estrella Sheryl Lee Ralph cantará «Lift Every Voice and Sing».

