Una irreconocible Madonna obsesionada aparece desfigurada (Imágenes)

Una fuente le dijo a The Post que la cara hinchada de la cantante es el resultado de una obsesión con sus mejillas, y agregó: «Ella no se da cuenta de que la está haciendo parecer un poco como una caricatura de sí misma».

Durante los Grammy, las redes sociales se llenaron de inmediato de personas que decían que no reconocían al hombre de 64 años .

Piers Morgan causó furor entre los fanáticos de Material Girl cuando publicó una foto de ella en Twitter y preguntó secamente: «¿Pensé que Halloween era en octubre?» Y Pete Burns, el cantante de «You Spin Me Round (Like a Record)» de la década de 1980 que gastó tanto dinero en cirugía plástica que quebró, era tendencia en Twitter cuando la gente comparaba el rostro de Madonna con el suyo.

Después de que el rostro de Madonna sorprendiera a los espectadores de los Grammy este fin de semana, una fuente revela que la cantante tiene una «obsesión» por lucir más joven a través del mantenimiento de las mejillas. imágenes falsas

Madonna publicó una selfie de cerca de su nuevo look en Instagram antes de los Grammy del domingo.

Durante los Grammy, los espectadores recurrieron a las redes sociales para cuestionar el rostro y los labios hinchados de la cantante de 64 años. Getty Images para la Academia de Grabación

Una fuente cercana a Madonna le dijo a The Post que parte del problema es que la cantante no quiere verse diferente de su apogeo, pero al tratar de detener el progreso de la naturaleza, se está volviendo casi irreconocible.

“Quiere parecerse a la ‘ Madonna de los 2000 ‘ y se refiere a sí misma en tercera persona”, dijo una fuente cercana a la legendaria cantante. “Es muy consciente de que su rostro es uno de los más reconocibles del planeta, así que… no quiere ser una versión animada de sí misma.

Según los informes, la cantante ha dicho que quiere retroceder en el tiempo para parecerse más a la «Madonna de los años 2000» (arriba). imágenes falsas

“Pero también quiere los pómulos más altos por los que es famosa, y la mejor manera de lograrlos es con rellenos”.

La fuente dijo que las mejillas de Madonna se han vuelto un poco preocupantes para ella.

“[Escuchó] que las mejillas hinchadas ocultan las líneas de envejecimiento, y se obsesionó con la idea”, dijo la fuente. “Entonces las mejillas estarán hinchadas incluso si la gente de afuera piensa que la hacen lucir extraña o gordita”.

La cantante también tiene un equipo en “vigilancia de la piel”, agregó la fuente. “Hay un maquillador y un facialista que están disponibles para un ciclo constante de cremas y tratamientos faciales para mantener su piel

joven”.

The Post se ha comunicado con el representante de Madonna para hacer comentarios.

Madonna nunca ha abordado los rumores de cirugía plástica y dijo en 2012: “Ciertamente no estoy en contra de la cirugía plástica. Sin embargo, estoy absolutamente en contra de tener que discutirlo”.

Una fuente dijo que Madonna está tratando de emular los pómulos altos de su juventud, como en esta foto de 1984. imágenes falsas

Pero una famosa cirujana plástica, la Dra. Leslie Stevens de la Clínica Lasky en Beverly Hills, cree que se ha operado.

“Lo más obvio es el aumento de la plenitud de sus mejillas y la línea de la mandíbula, casi a una cantidad grotesca. Es probable que esto no sea inducido quirúrgicamente, sino más bien por rellenos o posiblemente por su propia grasa”, dijo a The Post el Dr. Stevens, que no ha tratado a Madonna. “Creo que se elevó las cejas laterales, y parece que se realizó un levantamiento de labios junto con rellenos de labios.

“Es triste ver que una belleza natural se vuelve tan poco natural”, agregó Stevens, cuyos clientes incluyen a Sharon Osbourne. “Este podría ser un ejemplo perfecto de cuando un profesional va en contra de su ética y buen juicio para retener a un cliente famoso”.

Madonna se unió a sus hijos Rocco Ritchie y Lourdes Leon en un desfile de modas de Tom Ford en septiembre de 2022. Getty Images para NYFW: Los espectáculos

Los amigos dicen que Madonna, quien durante mucho tiempo ha sido conocida por su estilo de vida limpio y saludable, probablemente esté desconsolada por todas las críticas a su apariencia porque, más que nada, quiere ser atractiva.

“Ella solo quiere verse bien para su edad”, dijo la fuente. “Si bien le gusta rodearse de jóvenes porque le gusta alimentarse de su positividad y energía creativa, es consciente de su edad. Ha tenido problemas con la pierna y la cadera y su enfoque principal es estar saludable y verse bien. Se avecina una gira agotadora y sabe que será agotadora; la ha espaciado deliberadamente para que haya tiempo para recuperarse entre las fechas”.

por New York Post

Síguenos en nuestro Telegram, Twitter, Facebook, Instagram y recibe de inmediato los hechos noticiosos al día y a la hora