Derek Jeter se une a Fox Sports para la temporada 2023 de la MLB

Derek Jeter el Capitán América tiene un nuevo hogar y se trata de Fox Sports, canal al cual se une para la temporada 2023 de la MLB.

Fox Sports aprovechó la previa del Super Bowl para anunciar que Derek Jeter se une a su familia a partir de esta temporada 2023 de la MLB.

Derek Jeter fue recibido por su ex compañero en los Yankees de Nueva York Alex Rodríguez (A-Rod) y también trabajará a quien fue su rival en los Medias Rojas de Boston el dominicano David Big Papi Ortiz, quienes serán sus compañeros en las transmisiones de FOX Sports durante la temporada 2023 de la MLB.

Announcements don’t get much bigger than this 👀🚨@derekjeter joins the FOX Sports family beginning this season! pic.twitter.com/u8MM5YcEI4

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 12, 2023