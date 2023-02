lo mejor de Rihanna en el medio tiempo

La cantante volvió a los escenarios después de siete años de ausencia

Desde una plataforma suspendida en el aire y vestida con una braga roja, la cantante Rihanna protagonizó el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl este domingo 12 de febrero desde el estadio Farm Stadium de Glendale de Arizona, Estados Unidos (EE UU). La artista empezó el show con “Bitch Better Have My Money”.

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

La cantante estuvo acompañada por decenas de bailarines vestidos de blanco con atuendo deportivo, unos estaban ubicados en las tarimas en el aire y otros en la estructura armada en el campo de juego.

El repertorio estuvo conformado por los temas más icónicos de la artista: “Where Have You Been”, “Only Girl (In the World)”, “We Found Love”, “Rude Boy”, “Work”, “Pour it Up”, “Run This Town”, “Umbrella” y “Everything”.

Además de repasar sus grandes éxitos, la cantante sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

Un representante de la artista despejó las dudas al confirmar al medio especializado The Hollywood Reporter que Rihanna espera el que será su segundo hijo, tras el que tuvo en mayo de 2022 con el rapero ASAP Rocky.

Apenas el jueves pasado, la cantante explicó que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL, un espectáculo incluso más popular que el propio partido.

“Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa”, dijo en una rueda de prensa en la que estuvo sentada y no se pudo apreciar que volviera a estar embarazada.

Tabla de contenidos Celebridades que asistieron a ver el Super Bowl

Comienzo del Super Bowl 2023 Noticias relacionadas

Celebridades que asistieron a ver el Super Bowl Entre los artistas y deportistas que asistieron como espectadores al estadio Farm Stadium de Glendale destacan el cantante británico Paul McCartney, el basquetbolista Lebron James, el cantante Nick Jonas, el actor Bradley Cooper y la jugadora de baloncesto Brittney Griner.

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

Comienzo del Super Bowl 2023

Para dar comienzo al juego, la cantante y actriz Sheryl Lee Ralph cantó “Lift Every Voice and Sing” y la siguió la leyenda de la rhythm and blues (R&B), Kenneth Brian Edmonds, mejor conocido como Babyface, quien interpretó “America the Beautiful”.

La estrella de la música country Chris Stapleton entonó junto a su guitarra eléctrica el himno nacional de EE UU, The Star-Spangled Banner (La bandera llena de estrellas).

Foto: NFL

Mientras que el actor y ganador del premio Oscar, Troy Kotsur, fue el encargado de interpretar a través del lenguaje de señas estadounidense.

Durante las presentaciones previas al comienzo del Super Bowl LVII, aviones de la Marina de EE UU sobrevolaron el estadio Farm Stadium de Glendale de Arizona, para celebrar los 50 años de la incorporación de las mujeres a este servicio.

Noticias relacionadas