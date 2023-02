no queremos seguir comiendo vísceras

1535849

La voz de los trabajadores del sector salud, educación, pensionados y jubilados se volvió a escuchar en las calles de Caracas este lunes, 13 de febrero, cuando decidieron movilizarse para continuar exigiendo un salario digno y restitución de los derechos laborales.

En esta oportunidad lograron avanzar desde la avenida Panteón hasta los alrededores del Ministerio de Educación, pero piquetes de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) impidieron que los manifestantes continuarán el recorrido.

PNB impide que protesta de trabajadores llegue al Ministerio de Educación este #13Feb

Entre los trabajadores del sector salud se encontraba José Antonio Morales, un enfermero caraqueño que aseguró estar cansado de comer vísceras y huesos en su hogar por no contar con un sueldo justo que le permita adquirir la canasta básica y vivir dignamente.

«La familia de Nicolás Maduro come bien, mientras nosotros podemos comprar solo vísceras. Si no quieres responder y el país te quedó grande es mejor que te vayas. Los hospitales no tienen nada y están en ruina», expresó el enfermero.

Trabajadores públicos se movilizaron hasta los alrededores del Ministerio de Educación, pero piquetes de la PNB impidieron que continuarán el recorrido. l Foto: Mairen Dona

El déficit del personal en el sector salud es aproximadamente de 85%, según indicó Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital. Además, precisó que en la Maternidad Concepción Palacios solo quedan 250 enfermeras de las 1.200 que laboraban en ese centro de salud. Argumentó que esto sucede porque «no se ha perdido la vocación, pero lamentablemente hay familias que mantener y el salario no permite cubrir todos los gastos del hogar».

Docentes y trabajadores públicos lideraron más de 600 protestas en enero por mejores salarios

Rechazó la propuesta de algunas centrales sindicales de aplicar un salario de emergencia para los trabajadores, pues afirmó que la Constitución establece que el sueldo se debe ajustar al costo de la canasta básica.

Contreras puntualizó que solo pueden aceptar un bono entre 200 y 300 dólares hasta que el Estado venezolano defina el aumento salarial de los trabajadores. Asimismo, dijo que los trabajadores ya fueron afectados con las prestaciones sociales y ahora no permitirán que bajo la coyuntura de hambre se cambie el carácter constitucional del sueldo.

#13Feb Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Dtto. Capital: La situación del sector salud es la misma que la de todos los trabajadores activos y jubilados que hoy estamos en extrema pobreza. Esto es un problema de los que no podemos tener calidad de vida. pic.twitter.com/jpgvJLeCuB — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 13, 2023

Sector educación no abandona la calle

Los trabajadores del sector educación aseguraron que se mantendrán en las calles hasta cumplir con el objetivo de tener un sueldo que les permita vivir dignamente. De igual manera, rechazaron que desde el gobierno de Nicolás Maduro se mantenga el silencio y la falta de respuesta a las exigencias que vienen realizando.

«Tenemos derecho a vivir dignamente como venezolanos. La Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto) llegó para darnos un golpe contundente a todos los trabajadores. No vamos a calarnos más esta situación hasta que Maduro rectifique», indicó Williams Banques, trabajador de la Universidad Simón Bolívar.

Docentes exigen nuevamente salarios dignos: el maestro luchando también está educando

Por su parte, Raúl García, trabajador de la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo), aseguró que el sueldo que devenga mensual solo le alcanza para comprar una harina de maíz, medio cartón de huevo y una margarina. Consideró que los trabajadores deberían recibir al menos 500 dólares al mes.

«Esto no es vida porque el gobierno nos quitó todo. A nosotros no nos defiende nadie y nos engañaron», afirmó García, quien se movilizó este lunes en exigencia de mejores sueldos para vivir dignamente.

Rechazo a ley de participación estudiantil en educación básica

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores Universitarios de la UCV (SinatraUCV), rechazó que el gobierno pretenda «convertir a nuestros hijos y a la juventud en esquiroles del movimiento sindical que está en contra del sistema magisterial cuando deciden la participación de bachilleres en las aulas de clases para reemplazar a los maestros».

El dirigente sindical aseguró que la aprobación del proyecto de ley de participación en educación básica es una violación a la Constitución. Por lo tanto, les pidió a los jóvenes no dejarse utilizar como pretende hacerlo el gobierno.

¿Qué dijo Maduro de los sueldos y los contratos colectivos?

Por otra parte, indicó que los representantes de educación media y básica están discutiendo la posibilidad de un paro nacional. También esperan que todos los sectores se unan al llamado de una paralización, incluyendo transporte y telecomunicaciones. Sin embargo, explicó que, de llevarse a cabo, serían paros escalonados de 24 horas.

Raúl García, trabajador de la #Unexpo, asegura que el sueldo que devenga mensual solo le alcanza para comprar una harina de maíz, medio cartón de huevo y una margarina. Considera que los trabajadores deberían recibir al menos 500 dólares al mes. #13feb

Vía: @DonaMairen pic.twitter.com/BGU4IEjaup — El Pitazo (@ElPitazoTV) February 13, 2023

Mairen Dona LópezVista_1

