Perú | Congreso pago viajes de congresistas para pasar Año Nuevo

El Congreso pagó el viaje de algunos legisladores en Año nuevo, pese a no ser semana de representación.

Lee también:

Ministerio Público solicita prisión preventiva para Vladimir Cerrón

El Parlamento en observación. Se ha descubierto que diversos congresistas han sido beneficiados con viajes por Año Nuevo, pese a no tener días laborables o actividades por semana de representación en las regiones. Algunos de los parlamentarios en que usaron este beneficio son Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, y Flavio Cruz Mamani, de Perú Libre.

De acuerdo al Reglamento del Congreso, el Legislativo solo puede comprar pasajes aéreos para los parlamentarios a fin de que realicen trabajos de función congresal y no pasa fines turísticos o familiares. Sin embargo, algunos parlamentarios lo habrían usado para visitar a sus familiares en el Año Nuevo 2023, según el último reportaje de Panorama.

Uno de los señalados es Segundo Quiroz, de la bancada del Bloque Magisterial. Este parlamentario fue de Lima a Chiclayo. Salió de la capital el 29 de diciembre y retornó el 1 de enero. «Sí, no recuerdo», fue lo que respondió cuando se le preguntó la razón del viaje. Cuando le recalcaron que no era semana de representación, dijo: «Nosotros trabajamos sábado, domingo y feriados (…) Como te digo, no recuerdo».

Otro legislador implicado es Flavio Cruz, del partido Perú Libre. Este congresista se fue a Arequipa y a Juliaca. Esto se dio entre el 31 de diciembre y el 2 de enero. Cuando le consultaron al respecto trató de evadir la pregunta tildándola de «tendenciosa«. El reportero siguió insistiendo en que le mencione el motivo de su viaje y se retiró señalando que lo estaban interrumpiendo «en plena votación».

Asimismo, se ubicó a la parlamentaria Esmeralda Limachi, de la bancada de Perú Democrático. Esta parlamentaria viajó desde la capital hacia Tacna el 29 de diciembre y regresó el 2 de enero. Cuando se le preguntó respecto a los motivos del viaje, no detalló lo que exactamente fue a hacer en la región.

«Nosotros tenemos a nuestra disposición pasajes para poder ir a la región en cualquier momento (…) para diferentes ocasiones (…) tendría que revisar qué es lo que he estado haciendo en esas fechas», expresó.

De igual manera, quedó al descubierto que la congresista Rosangella Barbarán, de la bancada de Fuerza Popular, usó este beneficio para salir de Lima. Ella viajó a Cajamarca el pasado 27 de diciembre y retornó a la capital el 1 de enero. Al principio señaló que tenía que ver su itinerario y que lo más probable es que haya hecho el viaje para una conversación coyuntural con la juventud cajamarquina. Sin embargo, después indicó que su familia se mudó a esa región, razón por la que habría viajado.

Pronunciamiento del Congreso

Este conjunto de parlamentarios beneficiados tiene aún más integrantes. Ninguno de los cuestionados brindó una respuesta contundente respecto a los viajes. De momento, tampoco hay un pronunciamiento por parte del mismo Legislativo.