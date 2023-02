Pobladores de la calle Jesús Fernández Cuello en La Vecindad, municipio Gómez evidenciaron que en el sector, la vialidad se encuentra totalmente dañada debido a los botes de agua blanca, en parte por el deterioro de tuberías que tiene según los vecinos tiempo dañado, y la alcaldía no la ha reparado.

La señora Xiomara Ortiz indicó que el daño es tal que al sentarse frente a su casa, los carros que transitan casi se les van encima, por esquivar los huecos.

Señaló que también el alumbrado es deficiente, porque solo hay alumbrando un poste en todo el lugar.

Recordó que “en el mes de diciembre el alcalde mandó a colocar esas lámparas nuevas, se veía todo muy bonito pero de repente se le fue la energía a esos postes y quedó solo uno, en buen estado”.



Deficiencias

Vecinos de La Vecindad denunciaron carencias en los servicios. / Foto: OLYANA MARCANO

Asimismo Ortiz manifestó que otro problema que tienen es la falta de agua, explicó es muy fuerte, porque pasan necesidad, el vital líquido llega cada mes y medio o dos meses, y son “Muchos hogares se quedan sin agua, por el ciclo de suministro tan largo, además la misma alcaldía, en ese tiempo de sequía no les lleva ni un poco”.

Por otra parte recalcó que la deficiencia se puede apreciar en el servicio de recolección de basura por la zona, este servicio de aseo pasa el día viernes o sábado, cada 15 días, y hace recorrido por la calle principal, “Muchos vecinos deben llevar sus bolsas de basura hasta esa calle por la cual pasa el camión, y si le da la gana se la llevan”, acotó.

Solicitó la afectada al alcalde que mandé personal arreglar los botes de aguas, son los causantes del daño de la carretera, además pidió que desmalecen las áreas porque el monte está crecido, y es guarida para los antisociales.

La señora Cruz Carmen Cedeño de 82 años resaltó que pasan muchas necesidades por el sector, por la falta del vital líquido, la bolsa de comida tiene como un año ya que no la distribuyen, la falta del gas es otro problema, lo pagaron desde casi un mes y aún no le han dicho cuando llega, las razones que les dan es que no ha llegado el buque y que mañana y pasado mañana y nada que llega.



«Tenemos que estar pidiendo en las casas que tienen agua, pasamos muchas necesidades. El alcalde debe darse cuenta de las condiciones que tenemos los pobres, debemos pedir, a quienes tienen porque sino nos morimos de hambre, no hay agua para cocinar, lavar, menos podemos sembrar, no hay para regarlas las plantas».

El Sol de Margarita