Accidente en la autopista Valle–Coche causa 17 heridos

Caracas.- Un autobús de transporte público sufrió una aparatosa volcadura en la autopista Valle-Coche y colisionó contra un vehículo particular. Al menos 17 personas resultaron heridas. El accidente ocurrió a las 2:17 pm luego de que el chofer perdiera el control del transporte público e impactara contra una de las islas de la vialidad. Esto ocasionó que […]

Por: El Pitazo

Fecha de publicación: 2023-02-14 19:19:46

Fuente