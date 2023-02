Critican a Aran de las Casas y la Melodía Perfecta por cantar en Miraflores (Imágenes)

Los artistas Gio y Gabo, integrantes del grupo musical La Melodía perfecta, cantaron este domingo 12 de febrero junto al actor y cantante Aran de las Casas en las instalaciones de Miraflores para la celebración oficialista del Día de la Juventud. Cabe destacar que, la presentación fue transmitida por el canal del estado Venezolana de Televisión, y se trató del show musical final del evento que celebra el 209° aniversario de la Batalla de La Victoria.

Cabe destacar que, internautas en redes sociales no tardaron en llenar las redes sociales con respecto a los jóvenes artistas, tildandolos de enchufados por acudir a cantar. Además; los acusaron de venderse por una cantidad de dinero al ir a cantar al mandatario venezolano Nicolás Maduro.

En este caso, usuarios juzgaron «Ellos siempre fueron chavistas, pero no eran tan obvios, no me sorprende nada»,» Ahí entran muchos artistas que tristemente apoyan a este gobierno Gustavo elis Sixto rein»,» Que bueno ahí están nuestros impuestos…! 145.000$ costo ese showcito. Tarima, luces, sonido, pirotecnia, talento artistico. Gratis no va nadie a tocar ahí»,» Rosmeri necesita para los pañales»,» El súper Bowl veneco»,» Pero que nivel que nivel es ya yo me enchufe», «Marginales por eso ni una canción canto de ellos»,» Sigan creyendo que los lujos las pintas y los viajes son por ardan haciendo publicidad a la lotería de la ranita», entre otros mensajes.

Sin embargo, otro grupo de personas alegaron que no lo justifican pero ese es su trabajo como artistas, agregando que trabajan por contratos y pueden presentarse en shows para el chavismo o la oposición ya que son cantantes y no políticos. Asimismo, en otros comentarios expresaron «Normal … Todos los cantantes y actrices están en ese mundo del gobierno»,» Y si le cantan a la oposición los otros dirán son de oposición, no señores ellos son artistas cambien esa mentalidad»,» Bueno son artistas, y aquí hay que trabajar para comer,así que canten donde los llamen porque la cosa está dura en este país».

