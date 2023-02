EEUU | Republicana Nikki Haley anuncia su candidatura a la Presidencia de EE.UU.

La exembajadora de EE.UU. ante la ONU Nikki Haley anunció este martes formalmente su candidatura a la nominación republicana a la Presidencia de Estados Unidos para las elecciones de 2024.

Haley, también exgobernadora de Carolina del Sur, hizo su anuncio en un vídeo publicado en su redes sociales donde señaló que «los republicanos han perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. Eso tiene que cambiar».

De esta manera Haley se convierte de momento en la única republicana que ha dado un paso al frente para disputar la candidatura presidencial republicana al expresidente Donald Trump, que ya informó hace meses de su intención de presentarse. EFE

Get excited! Time for a new generation.

Let’s do this! 👊 🇺🇸 pic.twitter.com/BD5k4WY1CP

— Nikki Haley (@NikkiHaley) February 14, 2023