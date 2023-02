En Mariño se han reparado más de 70 semáforos de las 32 intersecciones que existen

La gestión del alcalde José Antonio “El Chino” González se concentra en contribuir para el bienestar y la seguridad de todos los porlamarenses, así como visitantes y transeúntes en el municipio más importante de Nueva Esparta.

Con la Dirección de Infraestructura, inició la reparación de los semáforos en la jurisdicción para contribuir con la seguridad vial de los conductores.

“En Mariño hay 32 intersecciones semaforizadas y hasta ahora, hemos arreglado 76 de estos dispositivos de los 128 que existen y aunque no es directamente nuestra competencia, nos interesa acelerar la refacción de estos dispositivos, para mejorar la experiencia y seguridad de los conductores”; destacó el mandatario local.

La jornada de reparación de los semáforos este año, inicio en la intersección de la Av. Francisco Fajardo con calle Losada, donde desde hacía casi año y medio, los dispositivos no funcionaban a cabalidad, producto de las inclemencias del tiempo y la falta de mantenimiento por parte de los organismos a quienes directamente les compete “pero hemos asumido la responsabilidad porque nuestra comunidad lo demanda y somos garantes de su seguridad en su tránsito por Mariño”, recalcó el alcalde.

Por otro lado, el mandatario porlamarense afirmó que está previsto en las próximas semanas, el inicio de un plan de bacheo con asfalto, que se ha retrasado por las condiciones climáticas.

“Tenemos en cuenta ya un cronograma de asfaltado. Las lluvias no han permitido iniciar las jornadas y aunado a esto, estamos también en acciones para reparar los botes de agua conjuntamente con Hidrocaribe. Antes de asfaltar, debemos reparar las fugas, si no, no podemos bachear. El agua es el enemigo número 1 del asfalto y queremos que las obras perduren”, resaltó “El Chino” González.