Los recuerdos que tiene Catherine Fulop de Fernando Carrillo

En entrevista con Luis Olavarrieta, la exmiss, actriz, y modelo venezolana, Catherine Fulop, conversó sobre su vida en Argentina desde hace 30 años, su crisis matrimonial con Osvaldo Sabatini, sus éxitos profesionales, y de su matrimonio breve con el actor venezolano Fernando Carrillo.

» (Fernando Carriillo), Tanto como decir una persona importante no lo sé, en lo personal fue una pareja que pasó por mi vida pero no fue importante. Hoy en día no lo conozco, aunque le deseo todo lo mejor», dijo.

«Después de tantos años no sé quien es porque dejamos de tener amistad», concluyo la venezolana sobre su relación con Carrillo.

¡Vas a seguir Abigail!

Sobre la frase popular «¡Vas a seguir Abigail! Fulop dijo que se enteró porque se lo contaron sus hermanas «nunca pensé que iba a trascender durante tantos años, y siento que hay una distorsión con respecto a la frase dicen ¡Vas a seguir Abigail!, como si la novela fuera fastidiosa (…), pero yo creo que se debe al personaje que hacía Gledys Ibarra que me decía ¡Vas a seguir Abigail!»

Agregó que la telenovela logró paralizar a Venezuela en su capítulo final, «Abigail fue muy exitosa», dijo.

