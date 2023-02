Nikki Haley lanzó su candidatura a presidenta de Estados Unidos por el Partido Republicano

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora norteamericana ante la ONU durante la gestión de Donald Trump, lanzó su campaña para ser candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano.

Haley se desempeñó como embajadora ante las Naciones Unidas durante dos años. Se espera que pronuncie su discurso oficial de lanzamiento este miércoles en Charleston, Carolina del Sur.

“Es hora de una nueva generación de liderazgo”, afirma Haley en un video en el que anuncia su campaña. “Soy Nikki Haley y me presento a presidenta”.

La exgobernadora, que desde hace tiempo no ha disimulado sus intenciones de concurrir a estos comicios, se convertirá así en la segunda aspirante republicana a intentar sacar de la Casa Blanca al demócrata Joe Biden, después de que lo hiciese su compañero de partido Donald Trump.

Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur y embajadora ante la ONU, apoya al candidato a gobernador de Virginia Glenn Youngkin, durante un evento de campaña en McLean, Virginia, EEUU, el 14 de julio de 2021. REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo

Según el medio The Post and Courier de Carolina de Sur, Haley había dicho en el pasado que no iba a buscar enfrentarse a Trump si éste volviera a postularse, pero en los últimos tiempos su mensaje ha cambiado y ha defendido la idea de que el país “debe mirar hacia un camino diferente”.

“Es hora de una nueva generación”, había escrito recientemente en su cuenta de Twitter Haley, de 51 años, y agregó que “es tiempo para un nuevo liderazgo y para recuperar nuestro país. Vale la pena luchar por Estados Unidos, y apenas estamos comenzando”, precisó.

Haley ha sido residente del condado de Charleston y votante registrada desde que dejó su puesto de embajadora ante las Naciones Unidas en 2018 y vive con su familia en Kiawah Island.

Nikki Haley habla en el AIPAC en Washington, Estados Unidos, 25 de marzo de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo

Ha ocupado el cargo de gobernadora de Carolina entre 2011 y 2017 y, según el rotativo, ya ha comunicado a Trump su intención de competir en la carrera presidencial republicana.

Haley es hija de inmigrantes indios. Se graduó de la Universidad de Clemson con un título en contabilidad y trabajó para una empresa de gestión de residuos antes de unirse a la tienda de ropa de su familia, tras lo cual dio el salto a la política.