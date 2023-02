Pedro Carrero brilla en el musical «On Your Feet» sobre la vida de Gloria y Emilio Estefan

El trombonista venezolano Pedro Carrero sigue cosechando éxitos en el exterior y su actuación como integrante de la banda del musical ON YOUR FEET! ha sido muy elogiada. Dicha obra musical que cuenta la historia de Gloria y Emilio Estefan, ha recibido excelentes críticas por la prensa especializada alrededor de EEUU. El orgullo del Táchira ha participado en los 50 shows que ya se han realizado a sala llena en diferentes ciudades estadounidenses y seguirá mostrando su talento con el instrumento en las más de 40 presentaciones confirmadas. Carrero fue primer trombón de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela y Director de la Escuela Nacional de Trombón de El Sistema, posee además cinco diplomas del Latin Grammy.

ON YOUR FEET! es un musical dirigido por el dos veces ganador del Tony Award, Jerry Mitchell, con coreografía del ganador del Olivier Award, Sergio Trujillo, con libreto del ganador del Oscar, Alexander Dinelaris (por la película Birdman). La obra presenta algunas de las canciones más emblemáticas del último cuarto de siglo, como «Rhythm is Gonna Get You», «Conga», «Get On Your Feet», «Don’t Want To Lose You Now», «1-2- 3” y “Saliendo de la oscuridad”.

Sobre su participación, Pedro Carrero expresó: “Ha sido un gran experiencia, siempre escuchamos de los grandes musicales de Broadway, el increíble mundo que es para los músicos, actores, actrices, bailarines, sus escenografías etc., pero poder participar en uno tan importante como On Your Feet! es un placer, son nuevas experiencias y vivencias, conocer nuevos artistas, diferentes ciudades y sobre todo conocer el alto nivel cultural que posee este país sobre el majestuoso mundo de los Musicales”.

Carrero no es el único venezolano que participa en el musical, de hecho son cinco en total y afirma su beneplácito: “Me siento muy orgulloso de mis compañeros, somos la segunda delegación más grande del musical, encabezada por la de Puerto Rico. Conocer a Adela Romero y Samuel Garnica, dos grandes de la actuación que protagonizan dos de los roles más importantes de la obra (Emilio Estefan y Consuelo), poder compartir musicalmente con increíbles artistas venezolanos como Manny Márquez y Ella Bric, conocer también a Daniel Gutiérrez de Colombia (Piano y Dirección Musical) Jaime Ibacache de Chile (Guitarra y director asistente), Danny Santiago de EEUU (Bajo) y Jaime Rodríguez de Puerto Rico (Batería), todo esto es motivo para sentirme agradecido”.

De los trombonistas más destacados y reconocidos de Venezuela, Carrero se caracteriza por su gran versatilidad al desempeñarse con gran nivel en diversos estilos, cuenta con cinco certificados del Latin Grammy por su participación en nominaciones y tres condecoraciones por arte, dos en Venezuela y una en Francia. Por 21 años ocupó el puesto de Trombón Principal de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, fue miembro del Venezuelan Brass Ensamble y Director de la Escuela Nacional de Trombón de El Sistema por 8 años. Realizó giras en más de 50 países de América, Asia y Europa.

“La música de On Your Feet! la conforman los éxitos de Gloria Estefan junto a la Miami Sound Machine, banda estadounidense de pop latino, pioneros y creadores de nuevas fusiones en la música latinoamericana en los años 70 y 80. En mi humilde opinión, el mundo de los musicales es tan interesante como el mundo de la Ópera, desafortunadamente aún hay personas que piensan que la música comercial no tiene la misma seriedad que la académica; he descubierto que es una increíble mezcla entre ambas pues posee toda la seriedad de un concierto sinfónico”, agregó.

